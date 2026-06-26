Грузия получила гарантии на поставку более 2 млрд куб. м природного газа из Азербайджана

Правительство Грузии в результате переговоров с азербайджанской стороной получило гарантии на поставку более 2 млрд куб. м природного газа по выгодной цене, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, представляя в парламенте годовой отчет о деятельности правительства.

«Мы провели чрезвычайно важные переговоры с нашей дружественной страной — Азербайджаном по поводу газоснабжения, которое имеет фундаментальное значение для нашей страны. В результате мы получили гарантию на поставку более 2 миллиарда кубометров газа по выгодной цене», — сказал премьер.

Он особо отметил, что данное соглашение имеет большое значение с точки зрения укрепления энергетической безопасности Грузии.

Источник: Report