Одна из богатейших семей Индии проводит роскошную свадьбу в Шахдаге. Празднование продолжается три дня и три ночи - ВИДЕО

Семья индийского миллионера выбрала Азербайджан для проведения роскошной свадьбы своих детей.

Торжество в честь молодожёнов Притики и Гаутама прошло в одном из известных отелей курорта Шахдаг.

Как сообщает Bizim.Media, ради проведения мероприятия на самом высоком уровне отель полностью закрыли для остальных гостей.

На трёхдневную свадебную церемонию в Баку специальным чартерным рейсом прибыли многочисленные гости из Индии.

Примечательно, что жених и невеста вместе с родственниками начали праздновать ещё на борту самолёта, устроив танцы прямо во время полёта.

На свадьбе, напоминавшей сцены из индийских фильмов, произошло немало ярких событий. Во время торжества гостям демонстрировались как традиционные индийские, так и национальные азербайджанские танцы.