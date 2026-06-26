Самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина - ВИДЕО

В Пекине легкомоторный самолет врезался в небоскреб CITIC Tower, более известный как China Zun — самое высокое здание китайской столицы.

Высота небоскреба составляет 528 метров, он насчитывает 108 этажей и входит в десятку самых высоких зданий мира.

По информации международных СМИ, происшествие произошло во второй половине дня. Видеозаписи, появившиеся в социальных сетях, запечатлели падающие обломки и поврежденный фасад высотного здания.

Как сообщает Reuters, после инцидента полиция усилила меры безопасности в районе небоскреба. Подъезды к зданию частично перекрыли, а очевидцев попросили покинуть место происшествия и запретили вести съемку.

По данным агентства, на одном из верхних этажей отсутствует крупное стеклянное панно. The Economic Times со ссылкой на CNN также сообщает, что на месте работали пожарные, полиция и бригады скорой помощи, а из здания была проведена эвакуация.

По предварительной информации, в небоскреб врезался самолет Sunward SA60L Aurora, принадлежащий компании Shuangyue General Aviation Beijing.