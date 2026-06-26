Ираклий Кобахидзе поблагодарил Азербайджан за помощь в снабжении природным газом

Мы провели очень важные переговоры с Азербайджаном в сфере снабжения природным газом и получили гарантию на поставки более чем два миллиарда кубометров газа по оптимальной, доступной цене.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время ежегодного отчета в парламенте.

По его словам, в отчетный период в ходе процесса газификации к сети газоснабжения было подключено более 60 населенных пунктов, охватывающих примерно 10 тысяч домохозяйств.

«Что касается газоснабжения, имеющего фундаментальное значение для нашей страны, мы провели очень важные переговоры с дружественным Азербайджаном, и эти переговоры завершились с большим успехом. Хочу поблагодарить как Министерство экономики за переговоры и достигнутые результаты, так и наших азербайджанских друзей. Это очень важно для энергетической безопасности страны», — заявил премьер-министр.