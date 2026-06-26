Главы МИД Азербайджана и Италии обсудили стратегическое партнерство и региональную безопасность

Азербайджано-итальянский бизнес-форум, проведение которого запланировано на осень текущего года, станет важной платформой с точки зрения углубления двустороннего экономического партнерства.

Об этом было заявлено в ходе телефонного разговора между главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Италии Антонио Таяни.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-итальянских отношений, подчеркнули их стратегический характер и динамичное развитие сотрудничества, основанного на взаимном доверии.

Министры с удовлетворением отметили интенсивный характер политического диалога высокого уровня между двумя странами.

Собеседники отметили важность продолжения политического диалога и взаимных визитов в предстоящий период, дальнейшего расширения сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, промышленной, инвестиционной, образовательной и других сферах.

Главы МИД подчеркнули значимость конференции, которая будет организована в сентябре текущего года в партнерстве с аналитическим центром «The European House – Ambrosetti», с точки зрения развития азербайджано-итальянского экономического и политического диалога.

С удовлетворением отметив успешное взаимодействие в энергетической сфере, стороны подчеркнули, что сотрудничество между SOCAR и итальянской компанией Italiana Petroli (IP), включая приобретение компании, является одним из важных направлений двусторонних экономических отношений. Была отмечена важность расширения взаимовыгодных проектов в экономической сфере и изучения новых возможностей для сотрудничества.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по мирной повестке дня в регионе в постконфликтный период, ситуации на Ближнем Востоке и другим вопросам региональной безопасности.