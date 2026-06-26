Главы МИД Азербайджана и Италии обсудили стратегическое партнерство и региональную безопасность
Азербайджано-итальянский бизнес-форум, проведение которого запланировано на осень текущего года, станет важной платформой с точки зрения углубления двустороннего экономического партнерства.
Об этом было заявлено в ходе телефонного разговора между главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Италии Антонио Таяни.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-итальянских отношений, подчеркнули их стратегический характер и динамичное развитие сотрудничества, основанного на взаимном доверии.
Министры с удовлетворением отметили интенсивный характер политического диалога высокого уровня между двумя странами.
Собеседники отметили важность продолжения политического диалога и взаимных визитов в предстоящий период, дальнейшего расширения сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, промышленной, инвестиционной, образовательной и других сферах.
Главы МИД подчеркнули значимость конференции, которая будет организована в сентябре текущего года в партнерстве с аналитическим центром «The European House – Ambrosetti», с точки зрения развития азербайджано-итальянского экономического и политического диалога.
С удовлетворением отметив успешное взаимодействие в энергетической сфере, стороны подчеркнули, что сотрудничество между SOCAR и итальянской компанией Italiana Petroli (IP), включая приобретение компании, является одним из важных направлений двусторонних экономических отношений. Была отмечена важность расширения взаимовыгодных проектов в экономической сфере и изучения новых возможностей для сотрудничества.
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по мирной повестке дня в регионе в постконфликтный период, ситуации на Ближнем Востоке и другим вопросам региональной безопасности.