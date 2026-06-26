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Общество

В Баку мужчина избил жену из-за комментария в TikTok

First News Media20:20 - Сегодня
В Баку мужчина избил жену из-за комментария в TikTok

В Сабунчинском районе Баку 39-летний мужчина причинил травмы своей супруге.

Инцидент произошёл 8 апреля прошлого года в посёлке Сабунчи, передает demokrat.az. 

Между жителем города Мингячевир, 1988 года рождения Ульви (имя условное), и его женой Вюсалей (имя условное) возник конфликт из-за того, что последняя оставила комментарий в социальной сети TikTok. В ходе ссоры Ульви несколько раз ударил супругу по лицу и голове.

В своих показаниях Ульви сообщил, что женился на Вюсале в 2023 году, однако в последнее время между ними часто возникали конфликты. По его словам, в день происшествия он увидел комментарий жены в TikTok, сделал ей замечание, после чего между ними произошла ссора и он в порыве гнева применил силу.

Согласно решению Сабунчинского районного суда, в связи с объявленной амнистией по случаю «Года Конституции и Суверенитета» обвиняемый был освобождён от уголовной ответственности, а производство по делу прекращено.

 

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