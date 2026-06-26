Замгенсека ООН сообщил о более чем 50 тыс. пропавших без вести в Венесуэле

Более 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести в Венесуэле после мощного землетрясения.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. По его словам, спасательная операция остаётся крайне сложной: продолжается разбор завалов, а число жертв, по предварительным данным, превышает 500 человек.

Корреспонденты Agence France-Presse (AFP), работающие в зоне бедствия, сообщают о масштабных разрушениях — повсюду видны обрушенные здания и груды обломков. Местные жители продолжают искать своих близких, которые могут оставаться под завалами.

Землетрясение произошло вечером 24 июня. С интервалом около 40 секунд в стране были зафиксированы два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. После основного удара было зарегистрировано 214 афтершоков.

По последним данным, число погибших достигло 589 человек, около 3 тысяч получили ранения.