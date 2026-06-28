Глава кабмина Аргентины подал в отставку после коррупционного скандала

Глава кабмина Аргентины Мануэль Адорни подал в отставку. Это произошло на фоне расследования о покупке недвижимости и роскошных путешествиях на частных самолетах, пишет Bloomberg.

Адорни был одним из ближайших соратников президента Аргентины Хавьера Милея.

Сам Адорни назвал происходящее «непрекращающимся преследованием». «Меня заклеймили как преступника и коррупционера, хотя я не совершил ни одного коррупционного поступка. У этого преследования есть предел, и я его достиг», – написал он в соцсети X.

Расследование началось в марте после публикации фото жены Адорни, которая летела на президентском самолете в Нью-Йорк. Позже выяснилось, что семья чиновника также пользовалась частным бортом для поездки на курорт в Уругвае. Кроме того, Адорни приобрел квартиру и загородный дом, которые оплатили частные лица. Подрядчик сообщил на слушаниях, что Адорни заплатил ему $245 000 наличными за ремонт с установкой фонтана и бассейна.

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