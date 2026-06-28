 Глава кабмина Аргентины подал в отставку после коррупционного скандала | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Глава кабмина Аргентины подал в отставку после коррупционного скандала

First News Media10:19 - Сегодня
Глава кабмина Аргентины подал в отставку после коррупционного скандала

Глава кабмина Аргентины Мануэль Адорни подал в отставку. Это произошло на фоне расследования о покупке недвижимости и роскошных путешествиях на частных самолетах, пишет Bloomberg.

Адорни был одним из ближайших соратников президента Аргентины Хавьера Милея.

Сам Адорни назвал происходящее «непрекращающимся преследованием». «Меня заклеймили как преступника и коррупционера, хотя я не совершил ни одного коррупционного поступка. У этого преследования есть предел, и я его достиг», – написал он в соцсети X.

Расследование началось в марте после публикации фото жены Адорни, которая летела на президентском самолете в Нью-Йорк. Позже выяснилось, что семья чиновника также пользовалась частным бортом для поездки на курорт в Уругвае. Кроме того, Адорни приобрел квартиру и загородный дом, которые оплатили частные лица. Подрядчик сообщил на слушаниях, что Адорни заплатил ему $245 000 наличными за ремонт с установкой фонтана и бассейна.

Читайте подробнее: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2026/06/28/1209418-glava-kabmina-argentini?from=copy_text

Поделиться:
241

Актуально

Политика

Через Азербайджан в Армению отправлена новая партия российской пшеницы

Спорт

Определились все пары 1/16 финала ЧМ-2026

В мире

Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили региональную безопасность

Спорт

Таир Абдуллаев: «Проиграть в Азербайджане я просто не имел права»

В мире

ЕС выделил €5 млн для поддержки Венесуэлы после землетрясения

Бахрейн призвал срочно созвать Совбез ООН в связи с атакой со стороны Ирана

Глава кабмина Аргентины подал в отставку после коррупционного скандала

МИД Ирана: Удары США являются нарушением Устава ООН

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Украинские дроны поразили два НПЗ в Уфе - ВИДЕО

Число погибших при землетрясений в Венесуэле выросло до 920 человек - ОБНОВЛЕНО

Трамп: Американцы требуют войны с Ираном

Фридрих Мерц перестал подавать жалобы на оскорбления в интернете

Последние новости

ЕС выделил €5 млн для поддержки Венесуэлы после землетрясения

Сегодня, 11:30

Через Азербайджан в Армению отправлена новая партия российской пшеницы

Сегодня, 11:20

Бахрейн призвал срочно созвать Совбез ООН в связи с атакой со стороны Ирана

Сегодня, 11:00

В Баку задержан мотоциклист, грубо нарушивший правила дорожного движения

Сегодня, 10:32

Глава кабмина Аргентины подал в отставку после коррупционного скандала

Сегодня, 10:19

Месси - лучший бомбардир группового этапа ЧМ-2026

Сегодня, 10:00

МИД Ирана: Удары США являются нарушением Устава ООН

Сегодня, 09:40

Аномальная жара в Европе: расплавились светофоры и асфальт - ВИДЕО

Сегодня, 09:20

Определились все пары 1/16 финала ЧМ-2026

Сегодня, 09:00

Рафаэль Физиев: «Оформить такой нокаут перед болельщиками здесь, в Азербайджане — потрясающее чувство»

Сегодня, 00:25

Рафаэль Физиев: «В первом раунде мне отключили левый глаз, во втором пришлось бить вслепую»

Сегодня, 00:15

Шарабуддин Магомедов: «Я безумно хотел подраться в Баку — это же совсем рядом с домом»

Сегодня, 00:00

Президент Сербии Александр Вучич заявил о скором уходе со своего поста

27 / 06 / 2026, 23:55

Пропустил удар, но забрал победу: Шарабутдин Магомедов вспомнил критический момент на UFC Fight Night

27 / 06 / 2026, 23:45

Биньямин Нетаньяху: Марко Рубио поддержал создание Израилем «зоны безопасности» в Ливане

27 / 06 / 2026, 23:38

Рафаэль Физиев нокаутировал Мануэля Торреса

27 / 06 / 2026, 23:33

В штате Юта введено ЧП из-за масштабного лесного пожара - ВИДЕО

27 / 06 / 2026, 23:15

Шарабуддин Магомедов одержал 21-ю победу в карьере, победив Мишеля Перейру

27 / 06 / 2026, 23:00

Бразильский боец Матеус Камило одержал победу над Назимом Садыховым

27 / 06 / 2026, 22:30

Икрам Алискеров: «Я даже представить не мог, насколько Баку красивый, огромный и чистый город»

27 / 06 / 2026, 21:55
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02