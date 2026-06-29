Анкара назвала решение Израиля о признании «геноцида армян» политически мотивированным

МИД Турции осудил решение Израиля о признании т.н. «геноцида армян», назвав его политически мотивированным.

В заявлении МИД Турции говорится, что посредством политически мотивированного решения по событиям 1915 года правительство Израиля пытается «скрыть собственные преступления» против палестинцев.

В ведомстве напомнили, что в отношении Израиля, которому инкриминируется «систематическое преследование» палестинцев, запущен процесс в Международном суде по обвинениям в геноциде в отношении Газы.

В МИД Турции подчеркнули, что действия Тель-Авива «игнорируют правовые и исторические факты и являются следствием затруднительного положения, в котором оказались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его сообщники, в отношении которых выданы ордера на арест в рамках расследования Международного уголовного суда по преступлениям, совершенным против палестинцев».

Источник: Anadolu