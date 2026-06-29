 МЧС спасло альпиниста на Базардюзю после жесткого падения со скалы - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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МЧС спасло альпиниста на Базардюзю после жесткого падения со скалы - ВИДЕО

First News Media09:40 - Сегодня
МЧС спасло альпиниста на Базардюзю после жесткого падения со скалы - ВИДЕО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в Губинском районе, на направлении вершины Базардюзю Большого Кавказа, альпинист сорвался со скалы, получил травмы и оказался в беспомощном и опасном положении.

Как сообщили 1news.az в МЧС, в связи с поступившей информацией к месту происшествия незамедлительно была направлена группа профессиональных альпинистов-спасателей Службы спасения особого риска министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что Алтай Джафаров Агшин оглу, 2000 года рождения, сорвался со скалы на высоте примерно 3500–3800 метров над уровнем моря на направлении вершины Базардюзю, получил телесные повреждения различной степени тяжести и оказался в состоянии, угрожающем жизни.

Благодаря оперативным спасательным мероприятиям, проведенным группой альпинистов Службы спасения особого риска, А. Джафарову на месте была оказана первая помощь, после чего его эвакуировали из труднопроходимой горной местности и передали бригаде скорой медицинской помощи.

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