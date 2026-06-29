«Мой маленький друг вернулся»: Кадры встречи Мунаввар Алиевой с пропавшим питомцем растрогали соцсети - ВИДЕО

На прошлой неделе заслуженная артистка, актриса Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Мунаввар Алиева сообщила о том, что в поселке Бильгя пропала ее собака.

Сообщение о том, что у заслуженной артистки пропал питомец, облетело соцсети и новостные сайты. Спустя пять дней поисков его удалось найти, о чем М.Алиева сообщила на своей странице в социальной сети Instagram, отметив следующее:

«Моей радости нет предела, мой маленький друг Нео нашёлся и снова вернулся ко мне. От всего сердца выражаю бесконечную благодарность каждому, кто в эти непростые дни делился публикацией, участвовал в поисках, присылал информацию, молился и поддерживал меня. Как и обещала, семье, которая нашла Нео, я вручила денежное вознаграждение. Благодаря вашему вниманию, неравнодушию и поддержке я не потеряла надежду. Ваша человечность и доброта бесценны для меня».

Также в публикации Мунаввар Алиева выразила глубокую признательность начальнику и сотрудникам 42-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции: «Искренне благодарю каждого из них за оперативную помощь и содействие в получении записей с камер видеонаблюдения во время поисков. Пусть Всевышний вознаградит каждого из вас за ваши добрые дела».

Особое внимание пользователей привлекло опубликованное актрисой видео долгожданной встречи с Нео - трогательные кадры, на которых питомец вновь оказался в объятиях хозяйки, растрогали пользователей социальных сетей и собрали множество теплых комментариев.