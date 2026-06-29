Объединение парков у метро «Гянджлик»: Первые результаты благоустройства - ФОТО

В районе станции метро «Гянджлик» продолжается благоустройство и уже видны первые изменения.

В районе станции метро «Гянджлик» продолжаются работы по реализации проекта объединения парков имени Ататюрка и «Антенна» - первые результаты благоустройства уже заметны.

Как видно на фотографиях, опубликованных Urbanblog.az, на территории активно ведутся работы по озеленению: высаживаются новые деревья, формируются пешеходные пространства и создается современная общественная зона.

После завершения проекта территория вокруг станции метро «Гянджлик» станет более просторной, зеленой и комфортной для пешеходов.