Состояние народного поэта Наримана Гасанзаде остается тяжелым
Состояние народного поэта Азербайджана Наримана Гасанзаде по-прежнему остается тяжелым.
Об этом сообщил пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза.
По его словам, несмотря на то, что изменений в состоянии 95-летнего поэта пока не наблюдается, врачи сохраняют оптимизм. В настоящее время лечение Наримана Гасанзаде продолжается.
Напомним, что накануне народный поэт был госпитализирован в Центральную клинику. Он был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом «хроническая органная недостаточность».
Источник: Bizim Media
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