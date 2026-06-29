Состояние народного поэта Наримана Гасанзаде остается тяжелым

Состояние народного поэта Азербайджана Наримана Гасанзаде по-прежнему остается тяжелым.

Об этом сообщил пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза.

По его словам, несмотря на то, что изменений в состоянии 95-летнего поэта пока не наблюдается, врачи сохраняют оптимизм. В настоящее время лечение Наримана Гасанзаде продолжается.

Напомним, что накануне народный поэт был госпитализирован в Центральную клинику. Он был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом «хроническая органная недостаточность».

Источник: Bizim Media