В Азербайджане проходит Неделя тюркского мира

29 июня в Баку стартовала Неделя тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда.

Серия научных и культурных мероприятий проводится в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 22 октября 2025 года «О проведении 100-летнего юбилея Первого тюркологического съезда».

Неделя тюркского мира, которая продлится до 3 июля, организована совместно Министерством культуры, Национальной Академией наук Азербайджана (НАНА) и Министерством науки и образования. Партнерами мероприятия выступают Организация тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Бакинский государственный университет, Тюркская академия, а также Фонд тюркской культуры и наследия.