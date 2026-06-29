Глава МИД Германии: армянские избиратели подтвердили желание уменьшить российское влияние и углубить связи с Европой

На парламентских выборах 7 июня граждане Армении подтвердили свою поддержку проевропейского правительства страны.

Такой пост глава МИД Германии Йоханн Вадефуль опубликовал на своей странице в Instagram.

«Армянские избиратели недавно подтвердили свою поддержку проевропейского правительства своей страны, что свидетельствует о сохраняющемся желании уменьшить российское влияние и принуждение, и углубить связи с Европой», - заявил министр иностранных дел Германии.

По его словам, как и многие другие страны мира, Армения, Молдова, Украина, Венгрия «в последнее время по-своему противодействуют кампаниям российского влияния, становясь сильнее не только для себя, но и для всей Европы».

Он также сообщил, что Европейский союз недавно открыл первый кластер переговоров о вступлении с Молдовой и Украиной. По словам министра иностранных дел Германии, хотя это и не означает, что какая-либо из стран в одночасье станет членом ЕС, это подтверждает приверженность сторон этой цели и предоставляет четкий план реформ, которые в конечном итоге укрепят всю Европу.

В своем посте глава МИД Германии также коснулся Венгрии, где несколько месяцев назад прошли парламентские выборы: «Венгрия избрала новое правительство, положив конец многолетнему политическому тупику, который препятствовал принятию важных европейских решений. С новым правительством Венгрия открывает двери для более тесного европейского сотрудничества, тем самым делая нас всех сильнее».

Источник: «Арменпресс»