 В Баку борются с нашествием гусениц: Опасны ли они для людей? - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку борются с нашествием гусениц: Опасны ли они для людей? - ФОТО

Феликс Вишневецкий11:35 - Сегодня
В Баку борются с нашествием гусениц: Опасны ли они для людей? - ФОТО

В ряде районов столицы продолжаются мероприятия по борьбе с массовым распространением гусениц на деревьях.

Как сообщили 1news.az в Хозяйственном объединении по озеленению города Баку, специалисты обследовали территории, где были зафиксированы очаги распространения вредителей. По результатам исследований установлено, что обнаруженные на деревьях гусеницы являются личинками американской белой бабочки.

В связи с этим объединением был разработан специальный план мероприятий. В настоящее время на соответствующих территориях ежедневно проводится мониторинг, а в местах обнаружения гусениц осуществляется обработка деревьев специальными средствами.

В ведомстве подчеркнули, что данные гусеницы не представляют опасности для здоровья человека. Однако в целях предотвращения ущерба зеленым насаждениям мониторинг и меры по борьбе с вредителем продолжаются.

По словам специалистов, несмотря на отсутствие угрозы для человека, американская белая бабочка способна повреждать более 120 видов растений. Помимо тутовых деревьев, вредитель поражает алычу, яблоню, сливу, абрикос, грушу, персик, терн, шиповник, жасмин, ясень, тополь, смородину и многие другие растения.

При этом исследования, проведенные на Абшеронском полуострове, показали, что здесь насекомое питается примерно 30 видами растений.

Поделиться:
346

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира, посвященной 100-летию ...

Мнение

Сюжет прошел, осадок остался: о чем заставил задуматься Азербайджан репортаж ...

Общество

Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в благотворительном фестивале - ФОТО

Политика

В Баку проходит открытие Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого ...

Общество

Оправдательный приговор и условное осуждение: Судья Бакинского суда объяснил разницу

«Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории - ВИДЕО

Кейт Миддлтон за 24 часа покорила три горные вершины - ФОТО - ВИДЕО

Остановленный за нарушение ПДД водитель оказался без прав и под воздействием наркотиков - ВИДЕО

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Снижены цены на билеты на поезд Баку–Тбилиси - ФОТО

Извлечены тела 3 из четырех человек, утонувших в море в Мардакянах, поиски одного продолжаются - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане у некоторых банков возникли технические проблемы с карт-операциями

ABB прокомментировал сбой, вызвавший повторное списание средств с карт

Последние новости

Оправдательный приговор и условное осуждение: Судья Бакинского суда объяснил разницу

Сегодня, 13:19

Реджеп Тайип Эрдоган: Азербайджан вносит важный вклад в реализацию общих целей тюркских государств

Сегодня, 13:00

Иран и Катар договорились о разблокировке $6 млрд активов

Сегодня, 12:55

«Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории - ВИДЕО

Сегодня, 12:46

Президент Кыргызстана: Наследие Первого тюркологического съезда сохраняет актуальность и сегодня

Сегодня, 12:43

Механизм ƏDV geri al может быть внедрен и в электронной торговле - эксперт

Сегодня, 12:38

Украина отдаст часть полномочий ЕС и изменит Конституцию

Сегодня, 12:35

В Афганистане заявили о 36 погибших из-за атак Пакистана

Сегодня, 12:30

ЦБА: ежемесячный оборот Системы мгновенных платежей превысил 1 млрд AZN

Сегодня, 12:19

Президент Казахстана: Первый тюркологический съезд был важным историческим событием для всего тюркского мира

Сегодня, 12:14

Грузия и Казахстан подпишут заявление о стратегическом партнерстве 

Сегодня, 12:10

Иран и Оман провели первое заседание комитета по Ормузскому проливу

Сегодня, 12:07

Глава парламента Турции рассказал, что помешало достичь мира между РФ и Украиной

Сегодня, 12:02

Кейт Миддлтон за 24 часа покорила три горные вершины - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:59

Армения и США обсудили сотрудничество в области редких и критически важных минералов

Сегодня, 11:55

Остановленный за нарушение ПДД водитель оказался без прав и под воздействием наркотиков - ВИДЕО

Сегодня, 11:53

Сюжет прошел, осадок остался: о чем заставил задуматься Азербайджан репортаж российского ТВ об «Арбате»

Сегодня, 11:50

Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в благотворительном фестивале - ФОТО

Сегодня, 11:43

В Баку состоится Бизнес-форум Черноморского банка торговли и развития

Сегодня, 11:40

Новая стратегическая цель ЦБА: цифровизация и искусственный интеллект в финансовом секторе

Сегодня, 11:38
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02