В Баку борются с нашествием гусениц: Опасны ли они для людей? - ФОТО

В ряде районов столицы продолжаются мероприятия по борьбе с массовым распространением гусениц на деревьях.

Как сообщили 1news.az в Хозяйственном объединении по озеленению города Баку, специалисты обследовали территории, где были зафиксированы очаги распространения вредителей. По результатам исследований установлено, что обнаруженные на деревьях гусеницы являются личинками американской белой бабочки.

В связи с этим объединением был разработан специальный план мероприятий. В настоящее время на соответствующих территориях ежедневно проводится мониторинг, а в местах обнаружения гусениц осуществляется обработка деревьев специальными средствами.

В ведомстве подчеркнули, что данные гусеницы не представляют опасности для здоровья человека. Однако в целях предотвращения ущерба зеленым насаждениям мониторинг и меры по борьбе с вредителем продолжаются.

По словам специалистов, несмотря на отсутствие угрозы для человека, американская белая бабочка способна повреждать более 120 видов растений. Помимо тутовых деревьев, вредитель поражает алычу, яблоню, сливу, абрикос, грушу, персик, терн, шиповник, жасмин, ясень, тополь, смородину и многие другие растения.

При этом исследования, проведенные на Абшеронском полуострове, показали, что здесь насекомое питается примерно 30 видами растений.