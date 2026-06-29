Остановленный за нарушение ПДД водитель оказался без прав и под воздействием наркотиков - ВИДЕО

Житель Кюрдамирского района Самид Самедов был остановлен сотрудниками подразделения экологического контроля Дорожно-патрульной службы Главного управления Государственной дорожной полиции на Внешней кольцевой дороге за нарушение правил маневрирования при управлении автомобилем марки Mercedes.

Как сообщили 1news.az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, водитель попытался создать конфликтную ситуацию и уклониться от предъявления документов – в ходе проверки выяснилось, что С.Самедов не имеет водительского удостоверения.

Во время разбирательства поведение мужчины вызвало подозрения у сотрудников полиции, после чего он был направлен на медицинское освидетельствование, которое показало, что он употреблял наркотические вещества.

В отношении нарушителя были составлены соответствующие административные протоколы, после чего материалы направили в суд. Решением суда Самид Самедов был подвергнут административному аресту сроком на 17 суток.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции призывают лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения и подвергающих опасности как собственную жизнь, так и жизнь других участников дорожного движения, отказаться от противоправных действий. В ведомстве подчеркивают, что в отношении подобных нарушений будут применяться еще более строгие меры.