Глава парламента Турции рассказал, что помешало достичь мира между РФ и Украиной

Мир между Россией и Украиной в свое время не был достигнут из-за нежелания некоторых стран урегулировать конфликт.

Об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на парламентском саммите НАТО в Стамбуле.

Спикер турецкого парламента подчеркнул, что республика «прилагала огромные усилия для проведения мирных переговоров между обеими сторонами и к настоящему времени достигнут значительный прогресс». «Всего в нескольких сотнях метров от этого здания, в рабочем офисе президента в Долмабахче, российская и украинская стороны встретились за столом переговоров, — сказал Куртулмуш. — Тогда были подписаны проекты практически окончательного соглашения. К сожалению, из-за обстоятельств того времени некоторые страны не захотели мира, и он не был достигнут».

При этом он отметил, что «нельзя назвать те переговоры совершенно бесплодными» и «в ряде вопросов были достигнуты успехи». «Несомненно, одним из них является открытие и поддержание работы черноморского зернового коридора. Благодаря ему удалось предотвратить голод, особенно на Африканском континенте, — напомнил он. — Также в результате переговоров между Россией и Украиной удалось провести неоднократные обмены пленными».

Куртулмуш обратился к участникам саммита и сказал, что со стороны альянса «хотел бы видеть преобладание подобного подхода и в других актуальных вопросах, как региональных, так и глобальных». «Хорошим примером этого является недавний позитивный шаг, предпринятый для прекращения войны между Соединенными Штатами и Ираном, которая затронула не только наш регион, но и весь мир», — добавил он.

Источник: ТАСС