 Российский клуб намерен подписать Рамиля Шейдаева  | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Российский клуб намерен подписать Рамиля Шейдаева 

Феликс Вишневецкий14:38 - Сегодня
Российский клуб намерен подписать Рамиля Шейдаева 

Махачкалинское «Динамо» проявляет интерес к нападающему Рамилю Шейдаеву, который в данный момент является свободным агентом.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на российское спортивное издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последним клубом 30-летнего азербайджанца стал «Карабах». 

В прошлом сезоне футболист провел 11 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро (1 176 000 манатов).

Р.Шейдаев - воспитанник «Зенита». Также нападающий ранее выступал за «Рубин», турецкий «Трабзонспор», словацкую «Жилину», «Крылья Советов», московское «Динамо», азербайджанские «Сабах» и «Нефтчи», «Бурирам» из Таиланда и турецкий «Коджаэлиспор».

В активе футболиста 10 голов в 69 матчах за сборную Азербайджана.

Поделиться:
346

Актуально

Общество

Какой будет погода в Баку в последний день июня? 

Мнение

«Путешествие по Шелковому пути»: зачем фон дер Ляйен едет в Баку и Ереван

Политика

В МИД РФ раскрыли состояние вопросов по крушению самолета AZAL

Общество

На Фиолетовой линии Бакинского метро изменится интервал движения поездов

Спорт

Российский клуб намерен подписать Рамиля Шейдаева 

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушел в отставку после провала на ЧМ-2026

Бразилия, Германия и Нидерланды вступают в борьбу за выход в 1/8 финала

Сборная Канады обыграла команду ЮАР и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 - ВИДЕО

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Шарабуддин Магомедов: «Я безумно хотел подраться в Баку — это же совсем рядом с домом»

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан

Рафаэль Физиев: «В первом раунде мне отключили левый глаз, во втором пришлось бить вслепую»

Месси побил рекорд Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Последние новости

В Баку произошёл пожар на территории сбора мусора - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:45

Летний график АЖД: Увеличено число рейсов и изменено расписание поездов

Сегодня, 17:43

До +42 градусов: Опубликован прогноз погоды в Азербайджане на июль

Сегодня, 17:41

Эрдоган: Турция работает над возобновлением переговоров по Украине

Сегодня, 17:31

Замглавы МИД РФ об участии Армении в ЕАЭС и ее стремлении в ЕС

Сегодня, 17:30

Бюллетеней или меньше, или больше числа избирателей: Орбелян о нестыковках на выборах в Армении

Сегодня, 17:15

Прорабатывается визит главы МИД Азербайджана в Россию

Сегодня, 17:14

В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

Сегодня, 17:07

Фидан обсудит с Каллас и еврокомиссарами вопросы евроинтеграции Турции

Сегодня, 17:06

В США допустили завершение строительства стены на границе с Мексикой в 2027 году

Сегодня, 17:04

Уиткофф и Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном

Сегодня, 16:58

Сигналов от Армении о пересмотре статуса базы РФ в Гюмри не поступало, заявляют в МИД РФ

Сегодня, 16:54

В Азербайджане запретили пользоваться мобильными телефонами во время уроков в школах

Сегодня, 16:52

В Азербайджане за 6 месяцев усыновили 73 ребенка

Сегодня, 16:49

«Путешествие по Шелковому пути»: зачем фон дер Ляйен едет в Баку и Ереван

Сегодня, 16:47

Silk Way West Airlines и CargoAi подписали соглашение о цифровом партнерстве на выставке Air Cargo China 2026

Сегодня, 16:44

США исходят из того, что режим прекращения огня с Ираном остается в силе

Сегодня, 16:40

Эрдоган рассказал, что страны НАТО обсудят на саммите в Анкаре

Сегодня, 16:38

В Германии при стрельбе погибли до пяти человек

Сегодня, 16:35

В МИД РФ раскрыли состояние вопросов по крушению самолета AZAL

Сегодня, 16:23
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02