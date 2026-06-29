Российский клуб намерен подписать Рамиля Шейдаева 

Махачкалинское «Динамо» проявляет интерес к нападающему Рамилю Шейдаеву, который в данный момент является свободным агентом.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на российское спортивное издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последним клубом 30-летнего азербайджанца стал «Карабах».

В прошлом сезоне футболист провел 11 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро (1 176 000 манатов).

Р.Шейдаев - воспитанник «Зенита». Также нападающий ранее выступал за «Рубин», турецкий «Трабзонспор», словацкую «Жилину», «Крылья Советов», московское «Динамо», азербайджанские «Сабах» и «Нефтчи», «Бурирам» из Таиланда и турецкий «Коджаэлиспор».

В активе футболиста 10 голов в 69 матчах за сборную Азербайджана.