Что помогает сделать дороги безопаснее? Роль профессиональной подготовки водителей - ФОТО

Безопасность дорожного движения формируется благодаря ответственному поведению всех участников дорожного движения, профессионализму водителей, применению современных технологий и просветительской работе.

Наряду с развитием транспортной инфраструктуры и транспортных средств именно эти факторы играют важную роль в создании более безопасной дорожной среды.

Цифровые платформы мобильности также внедряют различные технологические решения и реализуют образовательные инициативы, направленные на повышение безопасности на дорогах.

Безопасность начинается с технологий

В Азербайджане Bolt реализует инициативу «Bolt Академия», направленную на повышение профессиональной подготовки водителей.

Проект помогает водителям, сотрудничающим с платформой, совершенствовать профессиональные знания и навыки, получать профессиональную сертификацию и тем самым способствует развитию культуры безопасности дорожного движения.

На сегодняшний день благодаря «Bolt Академии» более 3 000 водителей в пяти городах Азербайджана прошли профессиональную подготовку при финансовой поддержке Bolt и получили возможность пройти профессиональную сертификацию.

Генеральный менеджер сервиса такси Bolt Илькин Зейналлы отметил:

«Безопасность дорожного движения обеспечивается не только технологиями. Для этого необходимы профессиональная подготовка водителей, просветительская работа и сотрудничество всех заинтересованных сторон. В Bolt мы убеждены, что создать безопасную экосистему мобильности можно только благодаря долгосрочным инвестициям и образовательным инициативам».

Просвещение — важная составляющая безопасности дорожного движения

Инициативы в области безопасности дорожного движения не ограничиваются только работой с водителями. В рамках программы Road Safety («Безопасность дорожного движения») компания Bolt посетила школы в Хачмазе, Гусаре, Габале и других регионах Азербайджана, где для учащихся были организованы образовательные сессии.

В рамках программы также был проведен конкурс среди школьников, посвященный вопросам безопасности дорожного движения и формированию культуры безопасного поведения на дорогах. Основная цель инициативы — повысить уровень знаний детей и подростков о правилах дорожного движения и сформировать ответственное отношение к безопасности на дорогах с раннего возраста.

Повышение безопасности дорожного движения требует комплексного и долгосрочного подхода. Технологические решения, профессиональная подготовка водителей и образовательные инициативы являются взаимодополняющими элементами этой работы. Со своей стороны Bolt намерен и дальше вносить вклад в формирование более безопасной экосистемы мобильности в Азербайджане посредством реализации соответствующих проектов.