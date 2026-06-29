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Почему Баку и Сумгайыт заполонили жабы? - Ответ биолога - ВИДЕО

First News Media15:51 - Сегодня
Почему Баку и Сумгайыт заполонили жабы? - Ответ биолога - ВИДЕО

Массовое появление в последние дни жаб в некоторых районах Баку и Сумгайыта вызвало беспокойство у местных жителей.

Как сообщает Oxu.Az, особенно много жаб наблюдается в бакинских посёлках Маштага и Рамана, а также в посёлках Новханы и Сарай Абшеронского района, на территории садов Яшма и "Гурд дереси", в Сумгайыте. Земноводные заполонили дворы, улицы и пустующие участки.

По словам жителей, лягушек стало настолько много, что они выходят даже на проезжую часть, создавая помехи движению транспорта. Некоторые водители отмечают, что вынуждены передвигаться по дорогам с особой осторожностью.

Ведущий научный сотрудник Института исследования живых систем, доктор философии по биологии Гюльбениз Гасымова, отвечая на вопросы редакции, объяснила, что причиной этого стали обильные осадки весной и летом.

По её словам, из-за дождливой погоды в пригородах образовалось множество временных водоёмов, что создало благоприятные условия для размножения жаб.

"Временные водоёмы не пересыхали, поэтому большая часть отложенной лягушками икры смогла полностью развиться. Представители класса земноводных, которых сейчас массово наблюдают, - это молодые особи узорчатой жабы, распространённой на Абшеронском полуострове. Этот вид откладывает тысячи икринок, и благодаря благоприятным условиям они успешно развились.

После дождей молодые особи распространились по территории вместе с потоками дождевой воды. Кроме того, взрослые узорчатые жабы предпочитают жить на суше, поэтому на этом этапе их чаще можно встретить вдали от водоёмов. Хочу отметить, что столь массовое появление этих земноводных является естественным природным явлением и не представляет никакой опасности, поскольку в природе существуют механизмы, регулирующие их численность", - отметила Г.Гасымова.

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