Трамп все же утверждает, что встреча с делегацией Ирана состоится завтра в Дохе

Иран запросил встречу, сообщил президент США Дональд Трамп, добавив, что переговоры пройдут 30 июня в столице Катара.

«Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе», - написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Напомним, что ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, входящий в команду переговорщиков по реализации меморандума с США, опроверг информацию о начале технических консультаций с США в Дохе на этой неделе.

Гарибабади отметил, что стороны пока не пришли к договоренности относительно места и времени проведения технических переговоров. Консультации по этому вопросу продолжаются при содействии стран-посредников, добавил замглавы МИД.

Между тем, еще ранее журналист портала Axios Барак Равид заявил, что представители США и Ирана достигли договоренности о взаимном прекращении ударов и проведении 30 июня в Дохе консультаций для урегулирования разногласий по Ормузскому проливу.