В Германии при стрельбе погибли до пяти человек

Полиция ФРГ проводит спецоперацию в центре нижнесаксонского города Штаде на севере страны, где произошла стрельба, сообщил новостной портал T-Online со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.

По его данным, могли погибнуть «до пяти человек». В полиции заявили о «динамичной ситуации».

Как пишет газета Bild, полиция задержала «одного или нескольких подозреваемых».

В свою очередь телеканал NTV сообщил, что инцидент произошел в учреждении по уходу за детьми и подростками.