Летний график АЖД: Увеличено число рейсов и изменено расписание поездов

В связи с традиционным ростом пассажиропотока в период летних отпусков и каникул ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) реализует ряд дополнительных мер по организации междугородних пассажирских перевозок.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу АЖД - так, с 6 июня количество рейсов по туристическому маршруту Баку - Габала - Баку увеличено с двух до четырех. Поезда курсируют регулярно по субботам и воскресеньям в обоих направлениях. Кроме того, с 4 июля поезда, следующие по маршруту Баку - Габала - Баку, будут делать остановку на станции Уджар. Новая остановка позволит жителям региона и пассажирам удобнее пользоваться железнодорожным транспортом.

До 31 августа поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку будут курсировать по субботам и воскресеньям. Это решение принято для удовлетворения возросшего в летний сезон спроса на перевозки в западном направлении.

Еще одним нововведением станет изменение расписания поездов на маршруте Баку - Балакен - Баку. С 1 июля поезд будет отправляться из Баку в 23:30 (вместо 23:50), а из Балакена - в 21:10 (вместо 22:00).

Напомним, что с 6 июня междугородние поезда также отправляются со станции Дарнагюль, что делает железнодорожное сообщение более удобным и доступным для пассажиров.

Кроме того, с 1 июля движение поездов по Абшеронскому кольцевому железнодорожному маршруту будет осуществляться по летнему расписанию. С учетом традиционного снижения пассажиропотока в летний период количество рейсов в будние дни будет оптимизировано — ежедневно по маршруту будет выполняться 84 рейса. По субботам и воскресеньям поезда продолжат курсировать по действующему расписанию.

В связи с переходом на летний график ADY рекомендует пассажирам заранее планировать поездки и своевременно приобретать билеты.

Ознакомиться с новым расписанием можно по ссылке.

С 1 июля обновленное расписание также будет доступно на официальном сайте ADY и в мобильном приложении ADY Mobile.