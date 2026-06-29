Оман выступил против введения пошлин за проход через Ормузский пролив
Власти Омана выступают против введения пошлин за транзит судов через Ормузский пролив, считая подобные меры нарушением международного права.
Об этом заявил министр иностранных дел султаната Бадр аль-Бусаиди.
«Султанат Оман отвергает введение пошлин на транзит судов в Ормузском проливе, поскольку это запрещено на международном уровне», - сказал он в интервью радиостанции Monte Carlo. При этом министр не исключил возможности обсуждения с судоходными компаниями предоставления добровольных услуг в сфере безопасности на море.
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