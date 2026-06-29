Уиткофф и Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер полетят в Доху для проведения переговоров с представителями Ирана.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ранее 29 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американо-иранские переговоры в столице Катара пройдут 30 июня. «Иран запросил встречу на этой неделе, так что спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер полетят в Доху на встречи высокого уровня», - сказала она в эфире телеканала Fox News.

Ливитт добавила, что в Дохе также будут вестись технические переговоры.