 Сигналов от Армении о пересмотре статуса базы РФ в Гюмри не поступало, заявляют в МИД РФ | 1news.az | Новости
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Сигналов от Армении о пересмотре статуса базы РФ в Гюмри не поступало, заявляют в МИД РФ

First News Media16:54 - Сегодня
Сигналов от Армении о пересмотре статуса базы РФ в Гюмри не поступало, заявляют в МИД РФ

Сигналов со стороны Армении о пересмотре статуса российской военной базы в Гюмри «пока не поступало», заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью RTVI.

«Вы знаете, таких сигналов от армянской стороны пока не поступало. И более того, с армянской стороны на официальном уровне заявляется, что Ереван не рассматривает вопрос о свертывании российской военной базы в Гюмри», - сказал замминистра, отвечая на вопрос о возможности пересмотра условий соглашения о базе в Гюмри.

При этом Галузин отметил, что некоторые силы и прозападные неправительственные организации (НПО) в Армении пытаются очернить военное присутствие России в стране, «но все эти попытки тщетны». 

«Мы видим, что, к сожалению, некоторые политические силы и некоторые прозападные армянские НПО пытаются очернять российское военное присутствие в Армении, подавать его чуть ли не как какой-то инструмент оккупации или же как некое свидетельство какой-то такой закрытости, недружественности в отношении Армении», - сказал он.

«Но все эти попытки тщетны, - указал замглавы МИД. - Они разбиваются о дружелюбное отношение местного населения к российской военной базе, поскольку это не только военный объект, но еще и своего рода точка притяжения для местных жителей. И об этом свидетельствует большое количество участников посещений нашей базы в дни открытых дверей, последний по времени из которых был 12 июня».

По словам Галузина, российская сторона выполняет свои обязательства по соглашению о базе и ожидает того же от Армении. 

«В данном случае это предмет для обсуждения на армянской стороне - что армянской стороне, как говорится, можно, а что нельзя в случае, если она будет вступать в Евросоюз. Мы исходим из того, что есть соглашение, которое действует, которое выполняется, и мы настроены выполнять по нему свои обязательства. Ожидаем того же от армянской стороны», - сказал он, отвечая на вопрос о том, как может разрешиться ситуация с базой в Гюмри в случае вступления Армении в Евросоюз.

Отвечая на вопрос о том, могут ли российских пограничников попросить уйти с зоны армяно-иранской границы в связи с тем, что Армения выстраивает сейчас коммуникации с США в этом регионе, замминистра напомнил, что у Москвы с Ереваном действует соглашение от 1992 года. «Я исхожу из того, что у нас действует соглашение с Арменией 1992 года об условиях деятельности наших пограничников на упомянутых вами участках границы, я исхожу из того, что оно будет выполняться», - добавил Галузин.

Источник: ТАСС

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