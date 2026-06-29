Эрдоган: Турция работает над возобновлением переговоров по Украине

Турция работает над возобновлением переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта и активизацией связанного с этим дипломатического процесса. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Президент [Эрдоган] отметил, что Турция прилагает усилия для того, чтобы война между Россией и Украиной завершилась прочным миром, и что она работает над возобновлением переговоров и активизацией дипломатического процесса», - сообщил департамент коммуникаций турецкого президента по итогам состоявшегося разговора.

В 2025 году в Стамбуле прошли три раунда прямых российско-украинских переговоров. Власти Турции неоднократно заявляли о готовности вновь предоставить свою площадку для переговоров и саммита по урегулированию российско-украинского конфликта.

Источник: ТАСС