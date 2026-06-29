В США допустили завершение строительства стены на границе с Мексикой в 2027 году

Строительство стены на границе США и Мексики близится к завершению, она может быть готова в 2027 году.

Об этом сообщил министр внутренней безопасности страны Маркуэйн Маллин в интервью порталу Breitbart News.

Строительство стены на границе с Мексикой - одно из ключевых обещаний американского президента Дональда Трампа, которое он оглашал еще во время кампании на выборах 2016 года.

По словам Маллина, если события продолжат развиваться по заданному курсу, то к этому времени в 2027 году «от Тихого океана до Американского залива строительство основной стены завершится». По сути, появится система стен - основная и второстепенная, которые порой расположены на расстоянии от 60 до 150 футов (от 18 до 46 м) друг от друга, с сенсорами на стенах и на земле, уточнил он.

Отслеживать нарушителей, определять их местоположение будут помогать и дроны, добавил министр.

Как сообщалось ранее, Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце, не давая возможности нелегальным мигрантам перелезать через нее.

Источник: ТАСС