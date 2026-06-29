Непростой период в отношениях Москвы и Баку прошел, заявляют в МИД РФ

Непростой период развития отношений между Россией и Азербайджаном остался позади. Теперь необходимо заниматься восстановлением связей, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью RTVI.

Отвечая на вопрос о возможности восстановления работы Русского дома в Баку, дипломат сказал: «Мы исходим из того, что после того, как мы совместными усилиями преодолели достаточно сложный, непростой период в наших отношениях, связанный с катастрофой азербайджанского пассажирского лайнера близ казахстанского города Актау в декабре 2024 года, необходимо - и это отвечало бы, на наш взгляд, интересам обеих сторон - в полном объеме восстанавливать наши связи, нарушенные в упомянутый период, включая и решение упомянутого вами вопроса. Так что над этим тоже будем работать».

Источник: ТАСС