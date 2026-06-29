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Бюллетеней или меньше, или больше числа избирателей: Орбелян о нестыковках на выборах в Армении

First News Media17:15 - Сегодня
Бюллетеней или меньше, или больше числа избирателей: Орбелян о нестыковках на выборах в Армении

Юрист Арам Орбелян, представляющий интересы партии «Процветающая Армения», заявил в Конституционном суде (КС), что примерно на 20% избирательных участков есть несоответствия между числом бюллетеней и числом избирателей.

В понедельник в КС продолжается рассмотрение исков оппозиционных сил, обжаловавших результаты парламентских выборов в Армении 7 июня.

Орбелян напомнил, что на 103 участках (с учетом электронного голосования) бюллетеней в урнах оказалось на 269 больше, чем голосовавших там людей.

И наоборот: на 308 участках (из 2005) число бюллетеней в урнах было меньше, чем проголосовавших избирателей.

«Таким образом, если прибавить к этой цифре вышеуказанные 103 участка, получится отклонение примерно в 20% от общего количества участков», – сказал Орбелян.

По его словам, после обработки данных по стандарту управления качеством Six Sigma выяснилось, что есть значительные отклонения в результатах голосования на участках, где были обнаружены нарушения. Практически на всех из них (98%-99%) с большей (чем в среднем) разницей победил «Гражданский договор».

«На всех остальных участках число голосов «Гражданского договора» составляет 40-50%. То есть, там, где не было отклонений, распределение голосов между остальными партиями и «Гражданским договором» соответствует рубежу в 50%», – сказал Орбелян.

Анализ всех этих данных, по его словам, свидетельствует о том, что выявленные нарушения позволяют поставить под сомнение результаты голосования в целом.

При этом Орбелян заметил, что это всего лишь один параметр, есть несоответствия и по другим параметрам.

Напомним, парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня 2026 года. Согласно официальным итогам, в Национальное собрание прошли три политические силы: партия «Гражданский договор» получила 49,7% голосов (726 819 голосов), блок «Сильная Армения» — 23,2% (340 060 голосов), а блок «Армения» — 9,9% (144 983 голоса). Партия «Процветающая Армения», которая на определенном этапе подсчета голосов рассматривалась как потенциальный участник нового парламента, в итоге получила 58 287 голосов (3,98%) и не смогла преодолеть установленный законом 4%-й проходной барьер.

В новом составе парламента «Гражданский договор» получил 64 мандата, блок «Сильная Армения» — 29, а блок «Армения» — 12. Таким образом, правящая сила сохранила парламентское большинство, однако не располагает конституционным большинством, необходимым для одностороннего внесения изменений в Основной закон страны.

19 июня 7 политических сил — «Сильная Армения», «Процветающая Армения», «Армения», «Крылья единства», «Демократия, закон, порядок», «Союз защитников демократии ради Республики», «Новая сила» — обратились в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты выборов.

Конституционный суд должен вынести решение в течение 15 дней, до 4 июля.

Источник: Sputnik Армения

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