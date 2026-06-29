На Фиолетовой линии Бакинского метро изменится интервал движения поездов

С 1 июля на Фиолетовой линии Бакинского метрополитена вводится летний график движения поездов.

Поезда будут курсировать по маршруту «Ходжасан - 8 Ноября» и в обратном направлении с интервалом 8 минут, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Бакинского метрополитена.

При этом на участке «Автовокзал - 8 Ноября» интервал движения поездов останется без изменений.

Отмечается, что на линии будет осуществляться постоянный мониторинг. В зависимости от изменений пассажиропотока и при возникновении других необходимых обстоятельств в эксплуатацию будут вводиться резервные составы.

Летний график на Фиолетовой линии будет действовать до начала нового учебного сезона.

Ознакомиться с расписанием движения поездов со станции «Ходжасан» по летнему графику можно, перейдя по ссылке.