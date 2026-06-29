Какой будет погода в Баку в последний день июня? 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 30 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако к вечеру в отдельных пригородных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит +18…+20 °C, днем - +25…+29 °C. Атмосферное давление будет на уровне 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 70-75%, днем - 50–55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако начиная с утра в северных и западных районах местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными, с грозами и градом. К вечеру ожидается некоторое усиление осадков. Ночью и утром в отдельных горных районах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +16…+20 °C, днем - +28…+33 °C, в горных районах ночью - +8…+13 °C, днем - +17…+22 °C, местами до +23…+28 °C.