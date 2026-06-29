Прорабатывается визит главы МИД Азербайджана в Россию

Даты визита в Россию министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова находятся в проработке, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Сроки визита министра иностранных дел Азербайджанской Республики в Москву пока находятся в проработке, они еще окончательно не согласованы», - сказал он в интервью RTVI.

Галузин отметил, что РФ рассчитывает «обсудить с азербайджанскими коллегами весь комплекс вопросов российско-азербайджанских отношений, включая политическую, торгово-экономическую и, что немаловажно, культурно-гуманитарную двустороннюю повестку дня».

Источник: ТАСС