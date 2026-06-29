Полиция ФРГ подтвердила гибель пяти человек при стрельбе в Штаде - ОБНОВЛЕНО

Пять человек погибли в нижнесаксонском городе Штаде на севере Германии в результате стрельбы. Об этом сообщил представитель местной полиции агентству DPA.

Подозреваемый задержан. «Выстрелы раздались рядом с учреждением по уходу за детьми и подростками в центре города», - сказал представитель правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Полиция призвала людей избегать района проведения спецоперации.

16:35

Полиция ФРГ проводит спецоперацию в центре нижнесаксонского города Штаде на севере страны, где произошла стрельба, сообщил новостной портал T-Online со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.

По его данным, могли погибнуть «до пяти человек». В полиции заявили о «динамичной ситуации».

Как пишет газета Bild, полиция задержала «одного или нескольких подозреваемых».

В свою очередь телеканал NTV сообщил, что инцидент произошел в учреждении по уходу за детьми и подростками.