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До +42 градусов: Опубликован прогноз погоды в Азербайджане на июль

Феликс Вишневецкий17:41 - Сегодня
До +42 градусов: Опубликован прогноз погоды в Азербайджане на июль

Ожидается, что средняя месячная температура воздуха в июле в основном будет близка к климатической норме, а в некоторых местах - несколько выше нормы.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в прогнозе Национальной гидрометеорологической службы.

Предполагается, что месячное количество осадков в целом будет близко к климатической норме, а в некоторых районах - несколько превышать её.

В первый день месяца на территории страны ожидается дождливая погода. В некоторых местах возможны интенсивные осадки, гроза и град. В последующие два-три дня погода станет более умеренной, и в большинстве районов день пройдёт преимущественно без осадков.

Баку и Абшеронский полуостров

Средняя месячная температура ожидается в пределах 25-28°C, что близко к норме и немного выше неё. Ночью температура будет держаться на уровне 21-26°C, днём – 29-34°C, а в отдельные дни второй и третьей декад – 36-40°C. Месячное количество осадков ожидается близким к норме, а в некоторых местах - несколько выше нормы (норма составляет 2–3 мм).

Нахчыван, Джульфа, Ордубад, Садарак, Шахбуз и Шарур

Средняя месячная температура ожидается в пределах 26-28°C, что близко к норме и немного выше неё. Ночью температура составит 20-25°C, днём – 30-35°C, а в отдельные дни второй и третьей декад – 37-40°C. Месячное количество осадков ожидается близким к норме (норма 6–16 мм).

Ханкенди, Шуша, Ходжалы, Ходжавенд, Агдам, Геранбой, Дашкесан и Гядабей

Средняя месячная температура составит 18-23°C, что близко к норме. Ночью температура будет 12-17°C, днём – 20-25°C, в отдельные дни - до 30-35°C. Месячное количество осадков ожидается близким к норме, а в некоторых местах - несколько выше нормы (норма 29-72 мм).

Джебраил, Кяльбаджар, Губадлы, Лачин и Зангилан

Средняя месячная температура ожидается в пределах 19-23°C, что близко к норме. Ночью температура составит 12-17°C, днём - 20–25°C, в отдельные дни - до 30–35°C. Месячное количество осадков ожидается близким к норме (норма 10-36 мм).

Газах, Гянджа, Агстафа, Шамкир, Товуз, Тертер и Физули

Средняя месячная температура ожидается на уровне 24-26°C, что близко к норме. Ночью температура составит 18-23°C, днём – 30-35°C, а в отдельные дни второй и третьей декад – 37-39°C. Месячное количество осадков ожидается близким к норме, а в некоторых местах - несколько выше нормы (норма 10-32 мм).

Балакен, Загатала, Гах, Шеки, Огуз, Габала, Исмаиллы, Агсу, Шамаха, Сиязань, Шабран, Хызы, Губа, Хачмаз и Гусар

Средняя месячная температура ожидается в пределах 21-24°C, что близко к норме. Ночью температура составит 17-22°C, днём – 26-31°C, а в отдельные дни второй и третьей декад – 34-38°C. Месячное количество осадков ожидается близким к норме, а в некоторых местах - несколько выше нормы (норма 9-118 мм).

Евлах, Гейчай, Агдаш, Кюрдамир, Имишли, Агджабеди, Мингячевир, Бейляган, Сабирабад, Саатлы, Ширван, Гаджигабул, Зардаб, Сальян и Нефтчала

Средняя месячная температура ожидается в пределах 26-29°C, что близко к норме и немного выше неё. Ночью температура составит 20-25°C, днём - 30–35°C, а в отдельные дни второй и третьей декад - 38–42°C. Месячное количество осадков ожидается близким к норме, а в некоторых местах - несколько выше нормы (норма 3-22 мм).

Масаллы, Ярдымлы, Лерик, Лянкяран, Билясувар, Астара и Джалилабад

Средняя месячная температура ожидается в пределах 25-27°C, что близко к норме и немного выше неё. Ночью температура составит 18-23°C, днём – 26-31°C, в отдельные дни - до 33–37°C. Месячное количество осадков ожидается близким к норме (норма 7-33 мм).

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