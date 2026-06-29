В Азербайджане запретили пользоваться мобильными телефонами во время уроков в школах

Утверждены правила использования мобильных и электронных устройств в группах дошкольной подготовки и общеобразовательных учебных заведениях.

Как передает Trend, соответствующее решение подписал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Согласно решению, под мобильными и электронными устройствами подразумеваются мобильные телефоны, планшеты, смарт-часы, ноутбуки, портативные игровые консоли и другие аналогичные портативные электронные устройства, используемые для голосовой и видеосвязи, доступа в интернет, обработки, хранения и передачи информации, игр, а также выполнения мультимедийных функций.

Понятия, используемые в настоящих Правилах, выражают значения, определенные нормативно-правовыми актами Азербайджанской Республики.

Учащимся запрещено использовать мобильные и электронные устройства во время уроков (занятий).

Мобильные и электронные устройства, приносимые учащимися в учебное заведение, до окончания уроков (занятий) должны храниться в выключенном состоянии или на беззвучном режиме в местах хранения (мобильные боксы, шкафы и т.д.), определенных руководством учреждения.

Учащиеся смогут использовать мобильные и электронные устройства во время уроков (занятий) только с разрешения преподавателя и под его контролем в качестве вспомогательного средства в учебных целях (доступ к электронным учебным материалам, использование учебных приложений, презентаций и исследовательских работ).

На территории учебного заведения учащиеся смогут использовать мобильные и электронные устройства для обмена информацией только в случае необходимости (стихийные бедствия и другие чрезвычайные ситуации, проблемы со здоровьем и т.д.).

Контроль за исполнением данных правил в учебном заведении будет определяться правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения.

В случае выявления нарушений данных правил руководство учреждения в течение одного рабочего дня информирует об этом родителей (или иных законных представителей) учащегося и осуществляет профилактические меры (проведение индивидуальной профилактической беседы с учащимся, приглашение родителя в школу для совместного обсуждения ситуации с участием педагогов и др.).

Руководство учебного заведения будет регулярно организовывать для учащихся, педагогов и родителей (или иных законных представителей) просветительские мероприятия по вопросам цифровых решений, информационной безопасности, соблюдения мер предосторожности при использовании электронных игр, а также обеспечения кибербезопасности.