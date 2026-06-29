Замглавы МИД РФ об участии Армении в ЕАЭС и ее стремлении в ЕС

Ереван не спешит проводить референдум по вопросу дальнейшего пребывания в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), это может быть связано с конъюнктурными соображениями властей, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«А что касается референдума, то, как вы знаете, в упомянутом совместном заявлении четыре лидера (России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана) высказались за то, чтобы этот референдум прошел в ближайшее время, поскольку проведение референдума по армянскому же законодательству необходимо при вступлении Армении в надгосударственные интеграционные структуры», — отметил он в интервью RTVI.

«Поэтому мы, честно говоря, не очень понимаем, почему армянское руководство не спешит спросить жителей страны об их отношении к этому очень важному для них вопросу, — добавил Галузин. — Наверное, не исключаю, что какие-то есть конъюнктурные соображения за такой неспешностью, да?»

При этом он привлек внимание к тому, что процесс вступления Армении в Евросоюз уже начат, сославшись на то, что в стране принят соответствующий закон. Ереван уже предпринимает практические шаги в направлении вступления в ЕС, отметил дипломат, добавив, однако, что «таких „евроаспирантов“, ожидающих своей очереди уже десятки лет, немало».

«По-моему, закон, принятый в Армении в апреле прошлого года, называется „О начале процесса вступления в Европейский Союз“. Что нам с вами еще нужно для того, чтобы констатировать, что процесс вступления Армении в Европейский Союз начат — принят специальный закон на эту тему. И каких-то других толкований я здесь не усматриваю», — подчеркнул Галузин.

При этом, заметил он, «таких вот „евроаспирантов“, ожидающих своей очереди уже десятки лет, немало». «И, в общем-то, вопрос о том, какие действия конкретно предприняты, не имеет принципиального значения, — объяснил замглавы МИД РФ. — Принципиальное значение имеет то, что есть закон, принятый парламентом и подписанный президентом страны. И есть практические шаги по сближению Армении с Евросоюзом».