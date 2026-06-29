Фидан обсудит с Каллас и еврокомиссарами вопросы евроинтеграции Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердит в ходе контактов с представителями ЕС стратегическую цель республики на полноправное вступление в Евросоюз. Как сообщил ТАСС источник в МИД Турции, для обсуждения этих тем 30 июня в Турцию прибудут глава европейской дипслужбы Кая Каллас, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

«Во время переговоров Фидан отметит, что целью Турции и одним из ее основных стратегических приоритетов остается полноправное членство в Европейском Союзе. Он подчеркнет важность реализации такого подхода, который будет способствовать развитию отношений между страной-кандидатом Турцией и ЕС на конструктивной основе, на основе общих интересов. Также он отметит необходимость проведения процесса расширения ЕС на принципах справедливости», - сообщил собеседник.

Фидан намерен передать представителям ЕС «ожидание того, что Турция должна быть включена во все процессы и контакты на равных с другими странами-кандидатами условиях». «В этой связи будет озвучено ожидание, что ЕС предпримет конкретные и конструктивные шаги, прежде всего полную отмену решений, ограничивающих диалог между Турцией и ЕС, для скорейшего преодоления существующих тупиковых ситуаций в двусторонних отношениях», - отметил источник.

В этом контексте будет обращено внимание на «важность урегулирования визового вопроса и завершения диалога по либерализации визового режима» Турции и ЕС. Турецкая сторона передаст ЕС свои ожидания «по упрощению процедур и улучшению для граждан Турции условий при подаче заявлений на получение шенгенских виз».

Помимо этого, Фидан укажет, что «незамедлительное начало переговоров по обновлению Таможенного союза [Турции и ЕС] будет взаимовыгодным». Он также передаст «заинтересованность Турции в присоединении к «Единой европейской платежной зоне (SEPA) в рамках поэтапной интеграции с ЕС» и подчеркнет «важность полного возобновления деятельности Европейского инвестиционного банка в Турции».