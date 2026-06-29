«Путешествие по Шелковому пути»: зачем фон дер Ляйен едет в Баку и Ереван

Мир, транспортная связанность, экономическая интеграция – Европейская комиссия определяет эти темы как основные в повестке предстоящего визита своего председателя Урсулы фон дер Ляйен на Южный Кавказ.

Визит состоится уже на этой неделе - 1 июля Урсула фон дер Ляйен прибудет в Баку, а затем отправится в Ереван, сообщила ранее на брифинге в Брюсселе руководитель пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо. По ее словам, поездка в страны Южного Кавказа призвана продемонстрировать стремление Европейского союза к укреплению партнерства в регионе и выразить поддержку Брюсселя в деле достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Европейские медиа уже охарактеризовали предстоящую поездку как «путешествие по Шелковому пути». Источники говорят о планах обсудить в регионе «изменение баланса сил и транспортную связанность», значение которой усилилось из-за войны на Ближнем Востоке. Поэтому неудивительно, что особое внимание в ходе переговоров, как сказала Пиньо, планируется уделить развитию транспортного сообщения между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией, в частности, инвестициям ЕС в транспортную инфраструктуру двух стран. В этой связи трудно не обратить внимание на совпадение по времени сегодняшней встречи Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе с руководителями крупнейших финансовых институтов Европы. Как сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии, в числе ее участников - исполнительный председатель Banco Santander Ана Ботин, председатель BNP Paribas Жан Лемьер и генеральный директор Société Générale Славомир Крупа. Не исключено, что наряду с другими вопросами председатель Еврокомиссии обсуждала с ними и инвестиционную составляющую предстоящего визита, включая возможное финансирование инфраструктурных проектов на Южном Кавказе.

Визит в Баку станет для Урсулы фон дер Ляйен вторым после июля 2022 года, когда вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической сфере.

С тех пор роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы значительно возросла и продолжает укрепляться. Президент Ильхам Алиев подчеркивает, что сегодня Азербайджан занимает первое место с точки зрения географии поставок газа по трубопроводам: «Мы поставляем природный газ в 16 стран, и их число растет год от года и будет продолжать расти. Поставки нефти охватывают еще больше стран, и все осуществляется во благо производителей, транзитеров и потребителей». Как отмечает глава государства, «европейский рынок составляет половину нашего общего экспорта газа и имеет потенциал для роста»: «В этом году мы планируем увеличить добычу газа. Мы начнем добычу газа на новом месторождении. И через два-три года, если все пойдет по плану, мы будем иметь дополнительно как минимум 10 миллиардов кубометров газа - больше, чем у нас есть сегодня».

Вместе с тем энергетическое сотрудничество отнюдь не единственный приоритет в отношениях между ЕС и Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев называет еще одной важной составляющей двустороннего портфеля связность, «особенно сейчас, после того как мы достигли мирного соглашения с Арменией, которое было парафировано»: «Понятно, что новые возможности для расширения Среднего коридора усиливают наш оптимизм».

Со своей стороны, Евросоюз рассматривает Азербайджан как важнейшего участника транспортного сообщения между Центральной Азией и Европой. О том, какое значение Брюссель придает Южному Кавказу, свидетельствуют недавние высказывания еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. Буквально в эти дни она назвала Средний коридор через Южный Кавказ жизненно важной альтернативой традиционным маршрутам, связывающим Европу с Азией. По ее словам, в условиях растущей геополитической нестабильности надежная транспортная, энергетическая и цифровая связанность становится одним из ключевых элементов европейской экономической безопасности. Кос отметила, что привычные маршруты через Россию и Красное море утратили прежнюю надежность, указав в качестве примера на изменение маршрутов авиаперевозок после обострения ситуации на Ближнем Востоке: сегодня значительная часть рейсов проходит через Кавказ. «Посмотрите на карту полетов: после начала войны в Иране почти все самолеты стали летать через Кавказ. Именно здесь, через Средний коридор, мы можем обеспечить безопасность наших торговых, энергетических и цифровых связей. Он соединяет Европу и Азию через Турцию и Южный Кавказ», - заявила она. По словам еврокомиссара, объем перевозок по Среднему коридору с 2022 года увеличился в четыре раза. Теперь задача Евросоюза - сократить сроки доставки грузов с нынешних 45 до 15 дней за счет модернизации дорог, железнодорожной инфраструктуры, портов и пограничных процедур.

Марта Кос назвала развитие Среднего коридора одним из приоритетов Еврокомиссии, подчеркнув, что надежные торговые, энергетические и цифровые связи становятся стратегическим фактором конкурентоспособности Европы. Эта концепция вписывается в широкую стратегию Евросоюза - программу Global Gateway, которая рассматривается в Брюсселе как ключевой инструмент развития транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры в странах-партнерах. По сути, речь идет о формировании альтернативных и устойчивых цепочек связности между Европой и другими регионами мира, включая Южный Кавказ и Центральную Азию. Практическим выражением этой стратегии стал прошедший в апреле прошлого года в Самарканде первый саммит ЕС и стран Центральной Азии, который обозначил начало нового этапа взаимодействия между регионами. В этой связи полноправное участие Азербайджана в формате консультативных встреч глав государств Центральной Азии закладывает основы более тесного экономического и инфраструктурного взаимодействия, фактически формируя единое пространство транспортной и энергетической взаимосвязанности между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией.

Важная роль в европейской стратегии связности отводится и Турции как еще одному ключевому звену транспортной архитектуры между Европой и Азией. Важным элементом в этом процессе можно рассматривать запущенную Евросоюзом Connectivity Agenda Platform. Речь идет о координационной площадке для развития транспортных, энергетических и цифровых проектов вдоль Среднего коридора, соединяющего Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию и Европу. На конференции по запуску платформы еврокомиссар Марта Кос заявила, что инициатива должна объединить разрозненные проекты в единую стратегию развития транспортной и логистической связности региона и сформировать портфель приоритетных инфраструктурных решений. По ее словам, платформа также призвана облегчить привлечение финансирования, объединяя правительства, международные финансовые институты и частных инвесторов вокруг общей инвестиционной повестки. Средний коридор рассматривается ЕС как ключевая альтернатива традиционным маршрутам между Европой и Азией, однако, по ее словам, его развитие по-прежнему ограничено инфраструктурными разрывами, различиями в пограничных процедурах и недостаточной пропускной способностью. Для устранения этих ограничений Евросоюз намерен инвестировать в модернизацию транспортной инфраструктуры, цифровизацию таможенных процедур и гармонизацию регулирования между странами региона. По словам Кос, в рамках инициативы ЕС предусматривает выделение более 80 млн евро и возможность мобилизации свыше 2 млрд евро инвестиций в транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру.

В контексте возрастающей значимости Азербайджана для реализации европейской стратегии связности показательно и заявление президента Совета Евросоюза Антониу Кошты, сделанное в ходе его визита в Азербайджан в марте этого года. Отметив, что транспортная инфраструктура наряду с энергетическим сотрудничеством является одной из ключевых сфер двустороннего взаимодействия, он подчеркнул: «Развитие Среднего коридора представляет собой стратегическую возможность для создания новых транспортных связей. В этом отношении важнейшее значение будет иметь завершение строительства железнодорожной ветки «Баку-Нахчыван». Повышая устойчивость торговли между Европой и Азией, мы вместе можем создавать рабочие места, стимулировать рост и укреплять наши экономики. Европейский Союз разделяет стремление Азербайджана к мирному, стабильному, взаимосвязанному и процветающему Южному Кавказу».

В совокупности рассмотренные инициативы Европейского союза формируют долгосрочную стратегию переосмысления связности между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией. Речь идет о постепенном формировании новой архитектуры евразийских маршрутов, в которой транспорт, энергетика и цифровая инфраструктура становятся элементами единой политико-экономической системы.

Однако реализация этой архитектуры неизбежно выходит за рамки технической повестки и напрямую зависит от политической устойчивости в регионе. В этих условиях установление прочного и устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией приобретает не системообразующее значение как ключевой фактор, определяющий возможность долгосрочной интеграции Южного Кавказа в формирующиеся евразийские цепочки связности.

Именно наличие устойчивого мира превращает Южный Кавказ в полноценный узел взаимодействия между Европой и Азией. В этой конфигурации Азербайджан закрепляет за собой роль одного из ключевых связующих звеньев новой евразийской архитектуры, на которую сегодня последовательно ориентируется Европейский союз в своей внешнеэкономической и геополитической стратегии.