 «Путешествие по Шелковому пути»: зачем фон дер Ляйен едет в Баку и Ереван | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

«Путешествие по Шелковому пути»: зачем фон дер Ляйен едет в Баку и Ереван

Фарида Багирова16:47 - Сегодня
«Путешествие по Шелковому пути»: зачем фон дер Ляйен едет в Баку и Ереван

Мир, транспортная связанность, экономическая интеграция – Европейская комиссия определяет эти темы как основные в повестке предстоящего визита своего председателя Урсулы фон дер Ляйен на Южный Кавказ. 

Визит состоится уже на этой неделе - 1 июля Урсула фон дер Ляйен прибудет в Баку, а затем отправится в Ереван, сообщила ранее на брифинге в Брюсселе руководитель пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо. По ее словам, поездка в страны Южного Кавказа призвана продемонстрировать стремление Европейского союза к укреплению партнерства в регионе и выразить поддержку Брюсселя в деле достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией. 

Европейские медиа уже охарактеризовали предстоящую поездку как «путешествие по Шелковому пути». Источники говорят о планах обсудить в регионе «изменение баланса сил и транспортную связанность», значение которой усилилось из-за войны на Ближнем Востоке. Поэтому неудивительно, что особое внимание в ходе переговоров, как сказала Пиньо, планируется уделить развитию транспортного сообщения между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией, в частности, инвестициям ЕС в транспортную инфраструктуру двух стран. В этой связи трудно не обратить внимание на совпадение по времени сегодняшней встречи Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе с руководителями крупнейших финансовых институтов Европы. Как сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии, в числе ее участников - исполнительный председатель Banco Santander Ана Ботин, председатель BNP Paribas Жан Лемьер и генеральный директор Société Générale Славомир Крупа. Не исключено, что наряду с другими вопросами председатель Еврокомиссии обсуждала с ними и инвестиционную составляющую предстоящего визита, включая возможное финансирование инфраструктурных проектов на Южном Кавказе.

Визит в Баку станет для Урсулы фон дер Ляйен вторым после июля 2022 года, когда вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической сфере. 

С тех пор роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы значительно возросла и продолжает укрепляться. Президент Ильхам Алиев подчеркивает, что сегодня Азербайджан занимает первое место с точки зрения географии поставок газа по трубопроводам: «Мы поставляем природный газ в 16 стран, и их число растет год от года и будет продолжать расти. Поставки нефти охватывают еще больше стран, и все осуществляется во благо производителей, транзитеров и потребителей». Как отмечает глава государства, «европейский рынок составляет половину нашего общего экспорта газа и имеет потенциал для роста»: «В этом году мы планируем увеличить добычу газа. Мы начнем добычу газа на новом месторождении. И через два-три года, если все пойдет по плану, мы будем иметь дополнительно как минимум 10 миллиардов кубометров газа - больше, чем у нас есть сегодня».

Вместе с тем энергетическое сотрудничество отнюдь не единственный приоритет в отношениях между ЕС и Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев называет еще одной важной составляющей двустороннего портфеля связность, «особенно сейчас, после того как мы достигли мирного соглашения с Арменией, которое было парафировано»: «Понятно, что новые возможности для расширения Среднего коридора усиливают наш оптимизм».

Со своей стороны, Евросоюз рассматривает Азербайджан как важнейшего участника транспортного сообщения между Центральной Азией и Европой. О том, какое значение Брюссель придает Южному Кавказу, свидетельствуют недавние высказывания еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. Буквально в эти дни она назвала Средний коридор через Южный Кавказ жизненно важной альтернативой традиционным маршрутам, связывающим Европу с Азией. По ее словам, в условиях растущей геополитической нестабильности надежная транспортная, энергетическая и цифровая связанность становится одним из ключевых элементов европейской экономической безопасности. Кос отметила, что привычные маршруты через Россию и Красное море утратили прежнюю надежность, указав в качестве примера на изменение маршрутов авиаперевозок после обострения ситуации на Ближнем Востоке: сегодня значительная часть рейсов проходит через Кавказ. «Посмотрите на карту полетов: после начала войны в Иране почти все самолеты стали летать через Кавказ. Именно здесь, через Средний коридор, мы можем обеспечить безопасность наших торговых, энергетических и цифровых связей. Он соединяет Европу и Азию через Турцию и Южный Кавказ», - заявила она. По словам еврокомиссара, объем перевозок по Среднему коридору с 2022 года увеличился в четыре раза. Теперь задача Евросоюза - сократить сроки доставки грузов с нынешних 45 до 15 дней за счет модернизации дорог, железнодорожной инфраструктуры, портов и пограничных процедур. 

Марта Кос назвала развитие Среднего коридора одним из приоритетов Еврокомиссии, подчеркнув, что надежные торговые, энергетические и цифровые связи становятся стратегическим фактором конкурентоспособности Европы. Эта концепция вписывается в широкую стратегию Евросоюза - программу Global Gateway, которая рассматривается в Брюсселе как ключевой инструмент развития транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры в странах-партнерах. По сути, речь идет о формировании альтернативных и устойчивых цепочек связности между Европой и другими регионами мира, включая Южный Кавказ и Центральную Азию. Практическим выражением этой стратегии стал прошедший в апреле прошлого года в Самарканде первый саммит ЕС и стран Центральной Азии, который обозначил начало нового этапа взаимодействия между регионами. В этой связи полноправное участие Азербайджана в формате консультативных встреч глав государств Центральной Азии закладывает основы более тесного экономического и инфраструктурного взаимодействия, фактически формируя единое пространство транспортной и энергетической взаимосвязанности между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией.

Важная роль в европейской стратегии связности отводится и Турции как еще одному ключевому звену транспортной архитектуры между Европой и Азией. Важным элементом в этом процессе можно рассматривать запущенную Евросоюзом Connectivity Agenda Platform. Речь идет о координационной площадке для развития транспортных, энергетических и цифровых проектов вдоль Среднего коридора, соединяющего Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию и Европу. На конференции по запуску платформы еврокомиссар Марта Кос заявила, что инициатива должна объединить разрозненные проекты в единую стратегию развития транспортной и логистической связности региона и сформировать портфель приоритетных инфраструктурных решений. По ее словам, платформа также призвана облегчить привлечение финансирования, объединяя правительства, международные финансовые институты и частных инвесторов вокруг общей инвестиционной повестки. Средний коридор рассматривается ЕС как ключевая альтернатива традиционным маршрутам между Европой и Азией, однако, по ее словам, его развитие по-прежнему ограничено инфраструктурными разрывами, различиями в пограничных процедурах и недостаточной пропускной способностью. Для устранения этих ограничений Евросоюз намерен инвестировать в модернизацию транспортной инфраструктуры, цифровизацию таможенных процедур и гармонизацию регулирования между странами региона. По словам Кос, в рамках инициативы ЕС предусматривает выделение более 80 млн евро и возможность мобилизации свыше 2 млрд евро инвестиций в транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру.

В контексте возрастающей значимости Азербайджана для реализации европейской стратегии связности показательно и заявление президента Совета Евросоюза Антониу Кошты, сделанное в ходе его визита в Азербайджан в марте этого года. Отметив, что транспортная инфраструктура наряду с энергетическим сотрудничеством является одной из ключевых сфер двустороннего взаимодействия, он подчеркнул: «Развитие Среднего коридора представляет собой стратегическую возможность для создания новых транспортных связей. В этом отношении важнейшее значение будет иметь завершение строительства железнодорожной ветки «Баку-Нахчыван». Повышая устойчивость торговли между Европой и Азией, мы вместе можем создавать рабочие места, стимулировать рост и укреплять наши экономики. Европейский Союз разделяет стремление Азербайджана к мирному, стабильному, взаимосвязанному и процветающему Южному Кавказу». 

В совокупности рассмотренные инициативы Европейского союза формируют долгосрочную стратегию переосмысления связности между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией. Речь идет о постепенном формировании новой архитектуры евразийских маршрутов, в которой транспорт, энергетика и цифровая инфраструктура становятся элементами единой политико-экономической системы.

Однако реализация этой архитектуры неизбежно выходит за рамки технической повестки и напрямую зависит от политической устойчивости в регионе. В этих условиях установление прочного и устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией приобретает не системообразующее значение как ключевой фактор, определяющий возможность долгосрочной интеграции Южного Кавказа в формирующиеся евразийские цепочки связности.

Именно наличие устойчивого мира превращает Южный Кавказ в полноценный узел взаимодействия между Европой и Азией. В этой конфигурации Азербайджан закрепляет за собой роль одного из ключевых связующих звеньев новой евразийской архитектуры, на которую сегодня последовательно ориентируется Европейский союз в своей внешнеэкономической и геополитической стратегии.

Поделиться:
255

Актуально

Общество

Какой будет погода в Баку в последний день июня? 

Мнение

«Путешествие по Шелковому пути»: зачем фон дер Ляйен едет в Баку и Ереван

Политика

В МИД РФ раскрыли состояние вопросов по крушению самолета AZAL

Общество

На Фиолетовой линии Бакинского метро изменится интервал движения поездов

Мнение

«Путешествие по Шелковому пути»: зачем фон дер Ляйен едет в Баку и Ереван

Сюжет прошел, осадок остался: о чем заставил задуматься Азербайджан репортаж российского ТВ об «Арбате»

Фактор абсолютной победы: как Азербайджан создал эталонную армию XXI века

Сила, доблесть, патриотизм: Азербайджан отмечает День Вооруженных сил

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Сюжет прошел, осадок остался: о чем заставил задуматься Азербайджан репортаж российского ТВ об «Арбате»

Сила, доблесть, патриотизм: Азербайджан отмечает День Вооруженных сил

Дипломатия вместо спекуляций: что показал визит Галибафа в Баку 

Баку и Ашхабад: стратегическое партнерство в новой геоэкономической реальности

Последние новости

Оман выступил против введения пошлин за проход через Ормузский пролив

Сегодня, 17:46

В Баку произошёл пожар на территории сбора мусора - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:45

Летний график АЖД: Увеличено число рейсов и изменено расписание поездов

Сегодня, 17:43

До +42 градусов: Опубликован прогноз погоды в Азербайджане на июль

Сегодня, 17:41

Эрдоган: Турция работает над возобновлением переговоров по Украине

Сегодня, 17:31

Замглавы МИД РФ об участии Армении в ЕАЭС и ее стремлении в ЕС

Сегодня, 17:30

Бюллетеней или меньше, или больше числа избирателей: Орбелян о нестыковках на выборах в Армении

Сегодня, 17:15

Прорабатывается визит главы МИД Азербайджана в Россию

Сегодня, 17:14

В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

Сегодня, 17:07

Фидан обсудит с Каллас и еврокомиссарами вопросы евроинтеграции Турции

Сегодня, 17:06

В США допустили завершение строительства стены на границе с Мексикой в 2027 году

Сегодня, 17:04

Уиткофф и Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном

Сегодня, 16:58

Сигналов от Армении о пересмотре статуса базы РФ в Гюмри не поступало, заявляют в МИД РФ

Сегодня, 16:54

В Азербайджане запретили пользоваться мобильными телефонами во время уроков в школах

Сегодня, 16:52

В Азербайджане за 6 месяцев усыновили 73 ребенка

Сегодня, 16:49

«Путешествие по Шелковому пути»: зачем фон дер Ляйен едет в Баку и Ереван

Сегодня, 16:47

Silk Way West Airlines и CargoAi подписали соглашение о цифровом партнерстве на выставке Air Cargo China 2026

Сегодня, 16:44

США исходят из того, что режим прекращения огня с Ираном остается в силе

Сегодня, 16:40

Эрдоган рассказал, что страны НАТО обсудят на саммите в Анкаре

Сегодня, 16:38

В Германии при стрельбе погибли до пяти человек

Сегодня, 16:35
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02