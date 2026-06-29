В Баку произошёл пожар на территории сбора мусора - ФОТО - ВИДЕО

В посёлке НЗС Хатаинского района Баку произошёл пожар на территории сбора бытовых отходов

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что после поступления информации об инциденте на горячую линию министерства «112» к месту происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации пожара.

Сообщается, что дополнительная информация по данному инциденту будет предоставлена позже.