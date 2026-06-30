Обнародована статистика по числу пропавших без вести в Азербайджане - ФОТО

По состоянию на 30 июня 2026 года в Государственной комиссии зарегистрированы 4 010 человек, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Об этом заявил заместитель начальника Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Шарафат Гасанов во время выступления на Международной конференции на тему «Современные подходы к решению проблемы пропавших без вести и усиление сотрудничества» в рамках взаимодействия с Международной комиссией по пропавшим без вести (ICMP), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По словам Шарафата Гасанова, из этого числа 4 004 человека пропали без вести в ходе Первой Карабахской войны, а 6 человек — в ходе 44-дневной Второй Карабахской войны, произошедшей в 2020 году:

«Из 4 010 человек 3 228 являются военнослужащими, 782 — гражданскими лицами. Среди гражданских лиц — 71 несовершеннолетний, 288 женщин и 319 пожилых людей.

В соответствии с рамочным соглашением «О сборе и централизованном управлении данными Ante Mortem о пропавших без вести», подписанным в 2008 году между Государственной комиссией и Представительством Международного Комитета Красного Креста в Азербайджанской Республике, с 2014 года начался сбор биологических образцов у близких родственников пропавших без вести азербайджанских граждан.

С 2023 года сбор биологических образцов осуществляется Центром генетических исследований, созданным при Главном военно-медицинском управлении Службы государственной безопасности по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

По данным на 30 июня 2026 года, в связи с лицами, пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, собраны и систематизированы биологические образцы у 11 542 доноров. ДНК-профили собранных биологических образцов извлекаются и архивируются Центром генетических исследований Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности.

Удержание под оккупацией в течение почти 30 лет суверенных территорий Азербайджана, признанных международным правом, не позволяло прояснить судьбу наших пропавших без вести граждан.

После 44-дневной войны 2020 года и антитеррористических мероприятий, проведенных в 2023 году, на освобожденных от оккупации территориях определение мест захоронений, относящихся к нашим пропавшим без вести гражданам, проведение необходимых раскопок и эксгумационных работ являются важнейшей задачей, поставленной Государственной комиссии Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

С этой целью с февраля 2021 года на указанных территориях начаты интенсивные поиски, раскопки, эксгумация и идентификация обнаруженных останков тел, принадлежащих пропавшим без вести лицам.

По состоянию на 30.06.2026 года обнаружены останки тел, предположительно принадлежащих 893 пропавшим без вести лицам.

Особо следует отметить, что за период с начала поисково-раскопочных работ на освобожденных от оккупации территориях обнаружено 32 массовых захоронения. Из этих массовых захоронений были извлечены останки тел, предположительно принадлежащих 253 лицам, и эксгумированы с участием представителей следственных органов.

По состоянию на 30.06.2026 года, по результатам судебной молекулярно-генетической экспертизы обнаруженных останков тел, идентифицированы личности 327 лиц, пропавших без вести в Первой Карабахской войне. Информация о 226 из них была обнародована и передана их семьям, они захоронены в соответствии с требованиями законодательства и национально-религиозными традициями. Среди захороненных 181 человек — военнослужащие, 45 — гражданские лица. Среди идентифицированных гражданских лиц — 14 женщин и 2 несовершеннолетних».

Он также довел до сведения азербайджанской общественности, особенно семей пропавших без вести, с нетерпением ожидающих вестей о своих близких, что в ближайшие дни будет произведена передача семьям тел еще нескольких идентифицированных пропавших без вести — шехидов:

«Безусловно, ICMP, как специализированная международная организация в области поиска и идентификации пропавших без вести, играет важную роль. Мы надеемся, что продуманное, целенаправленное и устойчивое сотрудничество с этой организацией откроет для нас новые возможности в деле пролития света на судьбу наших пропавших без вести граждан».