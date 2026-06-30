Министр: Средняя зарплата учителей в Азербайджане достигла 1030 манатов

Среднемесячная заработная плата учителей в Азербайджане достигла 1030 манатов, увеличившись в четыре раза за последние 12 лет.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев во время выступления на мероприятии, "Сертификация: компетентный учитель – качественное образование".

Глава ведомства подчеркнул, что оплата напрямую зависит от результатов профессиональной сертификации.

"Так, 30 590 педагогов, продемонстрировавших высокие показатели и получивших надбавку в 35%, в среднем зарабатывают 1300 манатов. У 60 818 учителей, успешно прошедших сертификацию с надбавкой в 10%, средняя зарплата составляет 1010 манатов. В то же время доход 23 984 сотрудников, не участвовавших в процессе или не сдавших тест с первой попытки, на данный момент составляет 770 манатов", - сказал Амруллаев.