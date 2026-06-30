«Мне плевать на критику». Тренер Нидерландов Куман резко отреагировал на вылет с ЧМ

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о критике в адрес команды после вылета с чемпионата мира 2026 года.

После матча Куман прокомментировал обсуждения вокруг тактических решений команды и подчеркнул, что не собирается реагировать на критику извне.

«Вся Голландия говорила, что нам нужно играть с пятью защитниками. Мы сыграли с пятёркой в обороне — и всё равно нас раскритиковали. Повторю ещё раз: мне плевать на критику», — сказал Куман во флеш-интервью.

Нидерланды завершили выступление на турнире на стадии 1/16 финала, уступив Марокко в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время (3:4).