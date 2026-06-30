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Общество

Cтанет возможным объединение имеющихся баз данных о пропавших без вести лицах на единой платформе

First News Media12:15 - Сегодня
Cтанет возможным объединение имеющихся баз данных о пропавших без вести лицах на единой платформе

Контакты между Международной комиссией по пропавшим без вести (МКПВ) и Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан начались еще задолго до Второй Карабахской войны.

Позже эти контакты, расширившись, перешли на этап сотрудничества, и в результате обсуждений, состоявшихся во время визита делегации организации в Азербайджан под руководством Катрин Бомбергер в апреле 2022 года, был подписан Протокол о сотрудничестве между Государственной комиссией и МКПВ в области эксгумации могил пропавших без вести и идентификации человеческих останков. С тех пор контакты стали интенсивными.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель начальника Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Шарафат Гасанов, выступая на проходящей в Баку 30 июня международной конференции «Современные подходы к решению проблемы пропавших без вести и укрепление сотрудничества».

Замначальника подчеркнул, что с согласия соответствующих государственных структур Азербайджана Оценочная миссия МКПВ посетила Азербайджан в июне 2023 года и подготовила соответствующий отчет. Этот отчет был представлен Государственной комиссии в рамках конференции, организованной в Баку в марте 2025 года: «Напомню, что и на этом мероприятии делегацию возглавляла генеральный директор МКПВ Катрин Бомбергер. В ходе проведенных обсуждений и встреч делегация МКПВ предоставила подробную информацию о возможностях и успехах организации в области поиска, раскопок, эксгумации и идентификации, ее материально-технической базе, кадровом потенциале и новых научных методологиях, а также выразила готовность предоставить Азербайджану электронную базу данных, подготовленную организацией, и провести обучение специалистов соответствующих государственных органов по различным направлениям, включая управление базами данных, составление соответствующих заключений и протоколов в соответствии с международными стандартами».

В результате визита в нашу республику, проведенных встреч и обсуждений было достигнуто соглашение о том, что МКПВ окажет поддержку нашей стране в решении проблемы пропавших без вести лиц, в применении новых технологий и методологий, а также в продолжении сотрудничества. Было подготовлено и реализовано «Предложение плана работы» на 2025 год. В письме, направленном Катрин Бомбергер в адрес Государственной комиссии в ноябре 2025 года, сообщалось, что разработанная организацией интегрированная на азербайджанский язык Система управления данными (Integrated Data Management System – iDMS), будет представлена Государственной комиссии, а также была представлена «дорожная карта» ее первоначального внедрения. iDMS позволит объединить существующие базы данных о пропавших без вести лицах на единой платформе, а соответствующим государственным органам – своевременно вводить и обрабатывать данные в базе данных. В результате этого процесса станет возможным получение информации в короткие сроки и оперативное принятие решений.

Шарафат Гасанов отметил, что согласно предложенному плану, поскольку Государственная комиссия обеспечила предоставление специальных серверов и другого оборудования для размещения на территории Азербайджана системы iDMS и ее дополнительного компонента – Онлайн-центра запросов (Online Inquiry Center - OIC), по соглашению сторон в начале июня нынешнего года в Азербайджан прибыли два сотрудника отдела Систем данных и координации данных (Data Systems and Data Coordination – DSDC) организации ICMP. Целью их визита стали установка системы iDMS, активация ее основных модулей, а также проведение практического обучения по вводу данных и управлению системой. «После завершения всех запланированных процедур планируется подписать «Лицензионное соглашение с конечным пользователем», регулирующее использование программного обеспечения ICMP, включая IDMS и OIC, руководителями обеих организаций. Важным аспектом является то, что серверы, на которых будет размещено программное обеспечение IDMS, будут находиться в Азербайджане, а доступ к системе будет предоставляться только обученным сотрудникам соответствующих организаций, представленных в Государственной комиссии. Кроме того, в рамках системы граждане Азербайджана и Армении смогут предоставлять конфиденциальную информацию (в режиме инкогнито) о пропавших без вести лицах, включая места захоронения. Предоставленная информация будет использоваться исключительно в гуманитарных целях, и лицо, предоставившее информацию, ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственности. Цель здесь – помочь прояснить судьбу пропавших без вести лиц», – отметил заместитель начальника.

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