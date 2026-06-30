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Общество

В Баку обновят автобусы на этих двух маршрутах

First News Media17:20 - Сегодня
В Баку обновят автобусы на этих двух маршрутах

В столице Азербайджана еще на двух автобусных маршрутах старые автобусы заменят современным транспортом.

С 1 июля на маршрутах №77 и №91, обслуживающих жителей Баку, будут введены в эксплуатацию новые автобусы, соответствующие современным требованиям, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Так, на маршруте №77, соединяющем жилой массив Yeni Yasamal с парком имени Мирзы Фатали Ахундова (улица Буньяда Сердарова), а также на маршруте №91, связывающем улицу Ниджата Мустафаева в Бинагадинском районе с Бакинским международным автовокзальным комплексом, эксплуатируемые в настоящее время автобусы будут заменены.

На маршруте №77 будут курсировать 20, а на маршруте №91 — 10 современных автобусов, оснащенных экологически чистой технологией CNG (сжатый природный газ).

На обоих маршрутах действует только безналичная система оплаты проезда — стоимость одной поездки составляет 0,60 маната.

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