 В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Сокровищница культуры: Диван лугат ат-турк» - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Сокровищница культуры: Диван лугат ат-турк» - ФОТО

First News Media08:40 - Сегодня
В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Сокровищница культуры: Диван лугат ат-турк» - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее ковра в рамках «Недели тюркского мира», посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, состоялась церемония открытия выставки «Сокровищница культуры: Диван лугат ат-турк».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие Алена Алиева.

Выступившая на церемонии директор Национального музея ковра Амина Меликова сообщила, что выставка организована при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Министерства культуры и туризма и Министерства национального образования Турции, Института Юнуса Эмре, институтов «Олгунлашма» и Азербайджанского национального музея ковра.

По ее словам, эта экспозиция, объединяя язык, историю, искусство и образование, служит делу передачи тысячелетнего культурного наследия современным поколениям. «Выставка позволяет посетителям под новым углом взглянуть на богатые духовные и культурные ценности, которые несет в себе «Диван лугат ат-турк», проследить процесс того, как слово на протяжении более чем тысячи лет превращалось в ценность, ценность - в действие, а действие - в культурную преемственность. Экспозиция, подготовленная институтами «Олгунлашма», функционирующими в подчинении Главного управления непрерывного обучения Министерства национального образования Турции, представляет современную художественную интерпретацию труда «Диван лугат ат-турк», который считается одним из важнейших памятников письменного наследия тюркской культуры», - подчеркнула она.

Советник министра культуры Джахангир Селимханов, отметив, что выставка является знаменательным культурным событием, демонстрирующим историческое развитие и богатство тюркского языка, сказал: «Язык - это постоянно развивающаяся живая система и азербайджанский язык также продолжает обогащаться в результате взаимодействия с современными тюркскими языками. «Диван лугат ат-турк» - один из ценнейших источников, отражающих богатство тюркских языков».

Координатор Института Юнуса Эмре по Азербайджану Гёкхан Сейхан подчеркнул, что выставка имеет важное значение с точки зрения демонстрации общего тюркского культурного наследия. Он расценил проведение мероприятия именно в Национальном музее ковра как особую ценность.

Бывший председатель Турецкого лингвистического общества, профессор Шюкрю Халук Акалын довел до внимания, что представленные в экспозиции произведения созданы по мотивам слов, понятий, пословиц и богатого культурного наследия, содержащихся в «Диван лугат ат-турк».

«Образцы ткачества, вышивки, керамики, резьбы по дереву и металлообработки воссозданы в современном художественном стиле на основе архитектурных мотивов эпохи Караханидов. На выставке также представлены чернильницы, отражающие письменную культуру, книжные переплеты, а также воссозданные посредством искусства миниатюры детские игры, свадебные обряды, сцены сражений и застолий. Эти экспонаты с помощью средств художественного выражения доносят до посетителей историко-культурную память, общие ценности и социальную жизнь тюркских народов», - добавил он.

Специалист по проекту Главного управления непрерывного обучения Министерства национального образования Турецкой Республики Дилай Накыш выразила гордость в связи с участием в данном проекте, реализуемом в Азербайджане.

Депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу подчеркнул, что «Диван лугат ат-турк» является общим языковым и культурным достоянием тюркского мира.

Мероприятие продолжилось художественной частью. С музыкальным номером выступил ансамбль ашугов Азербайджанской национальной консерватории.

Затем гости ознакомились с экспозицией.

Выставка продлится до 13 июля.

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