«Партия тараканов» вывела молодежь на протесты в Индии

В Индии продолжаются массовые молодежные протесты, вспыхнувшие после предполагаемых высказываний председателя Верховного суда Сурьи Канта, который, как утверждается, сравнил часть безработной молодежи с «тараканами».

После появления этих сообщений в социальных сетях возникло движение под названием «Партия народа тараканов», которое вскоре превратилось в символ молодежного протеста и получило широкую поддержку в различных регионах страны.

Кроме того, недовольство протестующих усилилось на фоне обвинений в утечке экзаменационных материалов при проведении вступительных испытаний в медицинские вузы. Несмотря на отмену первоначального экзамена и проведение повторного тестирования, демонстрации продолжаются уже девятый день.

Участники акций требуют отставки министра образования Дхармендры Прадхана, возлагая на него ответственность за предполагаемые нарушения при организации экзаменов.

Во время протестов демонстранты использовали символические акции, в том числе дарили полицейским цветы, подчеркивая мирный характер выступлений. Один из лидеров движения Абхиджит Дипке заявил, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока министр образования не покинет свой пост.

Источник: Yeni Şafak