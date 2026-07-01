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Представители Азербайджана на чемпионате мира - ФОТО

First News Media10:15 - Сегодня
Представители Азербайджана на чемпионате мира - ФОТО

Чемпионат мира вновь доказал, что футбол способен объединять миллионы людей, а интерес к главному турниру планеты с каждым матчем только возрастает.

К сожалению, в нем не принимает участия азербайджанская сборная. Однако, в наших футбольных клубах есть легионеры, являющиеся игроками своих национальных сборных. Именно о них мы и поговорим сегодня. Как стало известно, единственным участником чемпионата мира 2026 года среди игроков азербайджанских клубов являлся Родерик Миллер. Он выступает в составе сборной Панамы, которая уже завершила свое участие на турнире, не сумев набрать ни одного очка. Увы, но защитнику Миллеру было не суждено появиться на поле в поединках против Англии, Ганы и Хорватии. Несмотря на это, вызов в национальную сборную, да еще и на чемпионат мира – повод для гордости, которым сам Родерик делился накануне мундиаля.

РОДЕРИК МИЛЛЕР

ИГРОК СБОРНОЙ ПАНАМЫ И «ТУРАН-ТОВУЗ»

«Получить приглашение на чемпионат мира – один из самых счастливых и наполняющих гордостью моментов в моей карьере. Хочу поблагодарить Бога, свою семью, «Туран-Товуз», партнеров по команде и всех болельщиков, которые всегда меня поддерживали. Обещаю отдать все ради нашей страны».

Конечно, большую роль тут сыграл и сам клуб «Туран-Товуз». Ведь, выступление в клубе играют большую роль в вызове игрока под национальные знамена в любом виде спорта.

РОДЕРИК МИЛЛЕР

ИГРОК СБОРНОЙ ПАНАМЫ И «ТУРАН-ТОВУЗ»

«Туран-Товуз» сыграл очень важную роль в этом моем достижении, потому что здесь я очень вырос и как игрок, и как человек. Я очень благодарен клубу, тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам за доверие и поддержку, которые помогли мне дойти до этого момента. Я с большой гордостью буду представлять обоих на чемпионате мира и сделаю все, что в моих силах»

К большому сожалению, мы не увидели на этом чемпионате мира Камило Дурана. Он был очень близок к попаданию в заявку на турнир. Ранее «Карабах» объявлял о том, что футболист попал в расширенный состав сборной, но позднее он остался вне заявки. Когда главный тренер южноамериканцев Нестор Лоренсо вызвал в национальную команду 26 футболистов, в их числе форварда агдамцев не оказалось. Благодаря своей результативной игре в Лиге чемпионов, где «Карабах» дошел до стадии плей-офф, Дуран заслуживал попадания на мундиаль. Наставник же оставил свой выбор на других футболистах.

Камило пока не имеет матчей в графе национальной команды Колумбии, однако, хочется верить, что у него все еще впереди. Форвард «Карабаха» продолжает оставаться грозой обороны любого соперника. Однажды, этим соперником будет и оппонент колумбийцев.

Если Дуран рассчитывал на вызов в свою сборную, то его недавний одноклубник по «Карабаху» Леандро Андраде пребывает немного в иной ситуации. За свою команду Кабо-Верде он уже играл. Однако, затем стало известно о том, что несмотря на регулярные приглашения от национальной команды, Андраде в течение определенного времени отказывался за нее выступать. На днях Андраде перешел из «Карабаха» в состав украинского клуба «Полесье».

Накануне в прессе появилось одно из интервью Леандро, в котором он отмечал, что возвращение входит в его планы.

ЛЕАНДРО АНДРАДЕ

ЭКС-ИГРОК «КАРАБАХА» И СБОРНОЙ КАБО-ВЕРДЕ

«Я какое-то время выступал за сборную, но решил сделать паузу. Однако за это время я много думал о возвращении».

Сборная Кабо-Верде уже наделала много шума на мундиале. Но, если Андраде вновь вернется под знамена национальной команды, то он уже не будет представлять агдамцев. В футболке «Карабаха» он также громко заявил о себе в прошедшем сезоне в Лиге Чемпионов УЕФА.

Остался вне заявки полузащитник сборной Узбекистана и чемпиона Азербайджана клуба «Сабах» Умарали Рахмоналиев. Он дебютировал за сборную в марте этого года в товарищеском матче против сборной Габона, выйдя на замену на 92 минуте. Но, Фабио Каннаваро не включил его в окончательный список. На клубном уровне он проявил себя с хорошей стороны, сыграв важную роль в дебютном чемпионстве бакинцев.

Хочется верить, что на следующем мундиале будет играть и наша сборная. Пока что это лишь мечты, несмотря на которые, можно предполагать, что мундиаль 2030 года не останется без игроков азербайджанской премьер-лиги, которые умеют заявлять о себе на клубном уровне, а это, в свою очередь, влечет за собой и интерес сборных команд.

ЭМИН АХМЕДОВ

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