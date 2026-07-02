В новый сезон с новыми надеждами - ФОТО

Увы, ничто не вечно. Эту фразу можно связать и с футболом. Команды обновляют свои составы в межсезонье, и это, вполне обычный процесс, присущий клубному футболу.

Обновление не обошли стороной и агдамский «Карабах», громко заявивший о себе на европейской арене. Команду покинул ряд игроков, к которым болельщики успели хорошо привыкнуть. На днях стало известно о том, что Леандро Андраде перешел в украинский клуб «Полесье» из Житомира. Игрок из Кабо-Верде уже отмечал, что хотел бы начать новый сезон в новом клубе. В итоге, переговоры между сторонами завершились успешно, и клубы достигли окончательной договоренности о переходе. По данным немецкого портала Transfermarkt, за этот трансфер агдамцам выплатили 3 миллиона евро. За время выступлений за "Карабах" футболист провел 213 матчей, в которых забил 60 мячей.

Покинул «Карабах» и Торал Байрамов, который перешел в турецкий «Бурсаспор». Торал сыграл в 254-х матчах, забив 37 голов.

Покинул команду и ганский вингер Эммануэль Аддаи, у которого закончился контракт с клубом. Пока что остается открытым вопрос относительно будущей команды теперь уже экс-игрока «скакунов». Рамиль Шейдаев стал игроком махачкалинского «Динамо» и проведет следующий сезон в российской премьер-лиге. Сам Шейдаев, являющийся воспитанником петербургского «Зенита» уже выступал в России за «Рубин», «Крылья Советов» и московское «Динамо». Не будет выступать в «Карабахе» и защитник Сами Ммае. Большой потерей является, безусловно, уход Кевина Медины. Колумбийский защитник подписал контракт с малайзийским клубом «Йохор Дарул Тазим». Соглашение рассчитано по схеме «2+1».

Фабиан Бунтич стал игроком португальского "Фаренсе".

Покинул агдамцев и другой голкипер Амин Рамазанов. А, вот, в стан команды перейдет вратарь сборной Боснии и Герцеговины Мартин Зломислич. Он является воспитанником боснийского клуба «Широки Бриег», а в «Карабах» прибудет из стана хорватской «Риеки». Ранее азербайджанский клуб подписал новичков Жали Мауддиба, Закарию Саво, Самуэля Лобато и Бруно Лангу. Неплохим выдалось начало для шведского форварда Закарии Саво. Он выступал за «Юргорден» с 2025 года, а в 2026 году на правах аренды защищал цвета кипрского клуба АЕЛ. На сборах в Австрии он оформил хет-трик в товарищеском матче с местным «Тиролем». Игра завершилась победой агдамцев 4:0. Один из мячей также провел Камило Дуран.

ЗАКАРИЯ САВО

ИГРОК ФК «КАРАБАХ»

«Я очень рад своим голам. В целом мы хорошо начали подготовку в Баку, теперь мы здесь, в Австрии. Находиться здесь с моими новыми товарищами по команде – очень приятное чувство. Мы сделаем все ради того, чтобы быть успешными в еврокубках. Я с нетерпением жду встречи с болельщиками в Баку»

Полузащитник Самуэль Лобату раньше являлся игроком португальского «Портимоненсе». Контракт с 24-летним игроком рассчитан на 3 года. Он - воспитанник академии «Спортинга».

28-летний игрок сборной Мозамбика Бруно Ланги перешел в «Карабах» из испанской «Альмерии». Последний сезон левый защитник провел на правах аренды в португальском клубе «Эштрела де Амадора». В мае «Карабах» объявил о трансфере французского вингера Джали Муаддиба. Ранее 25-летний футболист выступал в составе кипрской «Омонии».

Трансферное окно еще не закрылось, так что, этот список еще может пополняться. Новичкам «Карабаха» нужно время, чтобы адаптироваться к требованиям команды и в полной мере раскрыть свой потенциал. Мы же будем следить за их игрой и верить, что в новом сезоне агдамцы подарят нам не меньшие эмоции, чем в прошлом, который навсегда оставил в нашей памяти теплые воспоминания.

ЭМИН АХМЕДОВ